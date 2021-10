Polscy siatkarze z medalem mistrzostw świata U-21! Argentyna pokonana w trzech setach

Po porażce z Włochami w półfinale mistrzostw świata, reprezentacji Polski U-21 pozostała walka o brązowy medal. Siatkarze w niedzielę 3 października zmierzyli się z Argentyną, która w meczu o finał uległa Rosji.

Na początku drugiej partii lepiej spisywali się Biało-Czerwoni, a po ataku Karola Urbanowicza ze środka było już 3:1. Rywale jednak także grali środkiem, dzięki czemu szybko doprowadzili do wyrównania. Gra dalej toczyła się punkt za punkt, a jako pierwsi większą przewagę wypracowali Polacy, którzy prowadzili już 9:6.

Podopieczni Daniela Plińskiego systematycznie powiększali prowadzenie, a przy stanie 13:8 trener Argentyńczyków poprosił o przerwę. To na niewiele się zdało, a Albicelestes mimo kilku dobrych akcji nie odrobili strat do Polaków, którzy punktowali nie tylko atakiem, ale również blokiem. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25:16 dla Biało-Czerwonych.

W drugim secie też pogrom

Chociaż Polacy wysoko wygrali pierwszą partię, to Argentyńczycy lepiej weszli w drugiego seta. Po kilku akcjach było już 3:2 dla rywali, którzy zaczęli dobrze serwować. Po naszej stronie jednak świetnie funkcjonował blok, co pomogło zawodnikom Plińskiego wyjść na prowadzenie 7:5. Mniej więcej na półmetku rywalizacji w secie było 13:9 dla Polaków, a w kolejnych akcjach nasi reprezentanci dobrze bronili i atakowali. Błędy rywali i skuteczne akcje Dawida Dulskiego sprawiły, że Argentyńczycy nie odrobili strat, a Polacy wygrali partię 25:14.

Polacy z medalem mistrzostw świata!

W trzecim secie Polacy robili wszystko, by nie doprowadzić do sytuacji ze starcia z Włochami, kiedy to właśnie po wygraniu dwóch partii zaczęli tracić kontrolę nad spotkaniem. Skutecznymi atakami dalej popisywał się Dulski, a wyraźnie pogubieni rywale popełniali proste błędy. To pomogło naszym zawodnikom szybko odskoczyć na prowadzenie 7:3.

Argentyńczycy nie potrafili znaleźć sposobu na Dulskiego, który wespół z kolegami utrzymywał bezpieczną przewagę, doprowadzając do stanu 13:8. Obraz gry nie uległ zmianie do końca seta, w którym Polacy nie pozwolili rywalom na nawiązanie wyrównanej walki. Biało-Czerwoni wygrali partię 25:19 a całe spotkanie 3:0, zdobywając tym samym brązowy medal mistrzostw świata U-21.

