Polska siatkarka oburzona nagrodami za zdobycie Superpucharu. „Równość w Polsce nie istnieje”

Polska Liga Siatkówki corocznie organizuje Superpuchar Polski, w którym mierzą się mistrzowie kraju ze zdobywcami Pucharu Polski. Tegoroczne finały rozegrano w środę 20 października w Lublinie, gdzie najpierw do walki o trofeum przystąpiły panie. Górą były zawodniczki Developres Bella Dolina Rzeszów, które w pięciu setach pokonały Grupę Azoty Chemik Police.

Mniej wyrównana była rywalizacja siatkarzy, a Jastrzębski Węgiel potrzebował do wygranej tylko trzech setów. Podopieczni Andrei Gardiniego ograli ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, czyli aktualnego wicemistrza kraju i ostatniego triumfatora Pucharu Polski.

Nierówne nagrody za Superpuchar

Po zakończonych spotkaniach przyszedł czas na dekorację zwycięzców. Media obiegło zdjęcie kapitanów obu drużyn: Jalony Blagojević z Developresu oraz Benjamina Toniuttiego z Jastrzębskiego Węgla. Zawodnicy pozowali z planszami przedstawiającymi kwoty, jakie ich zespoły otrzymają za zdobycie trofeum.

To właśnie ta fotografia zwróciła uwagę Joanny Wołosz. Polska siatkarka udostępniła zdjęcie na Instagramie, dodając wymowny podpis: „Równość w Polsce nie istnieje”. Była reprezentantka kraju zapewne nawiązała do faktu, że panie za wygranie Superpucharu dostaną 50 tys. zł, a panowie dwa razy więcej, bo 100 tys. zł. Z opinią Wołosz najwyraźniej zgadza się Malwina Smarzek, która udostępniła wpis byłej reprezentacyjnej koleżanki. Byłej, bo Wołosz od kilku miesięcy nie gra w kadrze, tłumacząc to względami zdrowotnymi i osobistymi.

Czytaj też:

Niecodzienna kontuzja reprezentanta Polski. „To jest trudne do zdiagnozowania”