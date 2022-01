Problemy Jastrzębskiego Węgla. Zawodnik mistrza Polski może nie zagrać do końca sezonu

O tym, że Dawid Dryja przeszedł operację discektomii przepukliny krążka międzykręgowego, Jastrzębski Węgiel poinformował w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej klubu. „Dyskopatię odcinka lędźwiowego kręgosłupa Dawid miał od kilku lat, ale w tym sezonie nastąpiło pogorszenie. Rehabilitacja zachowawcza nie przynosiła zadowalających rezultatów, więc musiał się zdecydować na zabieg” – przekazał fizjoterapeuta mistrza Polski.

Jak zaznaczył z kolei sam zainteresowany, zabieg przeszedł bez żadnych komplikacji. „Czuję się dobrze” – przekazał Dryja, którego teraz czeka rehabilitacja. Według przedstawicieli klubu jego powrót do pełnej sprawności może potrwać nawet trzy miesiące, przez co środkowy prawdopodobnie nie zagra już do końca bieżącego sezonu. „W związku z tym niewykluczone jest, że nasz klub pozyska jeszcze w tym oknie transferowym zawodnika na pozycję środkowego bloku” – poinformował Jastrzębski Węgiel.

Jastrzębski Węgiel w grze o trofea

Ewentualny transfer nikogo nie zdziwi, ponieważ walczący na kilku frontach Jastrzębski Węgiel nie może pozwolić sobie na uszczuplenie kadry. Podopieczni Andrei Gardiniego są aktualnym wiceliderem PlusLigi, tracąc trzy punkty do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która w obecnym sezonie nie przegrała jeszcze ligowego spotkania.

Mistrzowie Polski są również na dobrej drodze do awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, w której po trzech spotkaniach są liderami grupy A. Jastrzębski Węgiel już we wtorek 25 stycznia rozegra kolejny mecz, podejmując u siebie belgijski Knack Roeselare, który w pierwszym starciu polski zespół ograł w trzech setach.

Drużyna z Jastrzębia-Zdroju pozostaje także w walce o Puchar Polski, a w ćwierćfinale rozgrywek zmierzy się z Projektem Warszawa.

