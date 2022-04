ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przedłużyła umowy z reprezentantami Polski. Oni zostają na dłużej

7 kwietnia 2022 roku to bardzo radosna data dla każdego kibica polskiej siatkówki, a szczególnie tego, który kibice ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Nie dość, że właśnie tego dnia drużyna Gheorghe’a Cretu zakwalifikowała się do finału Champions League, to jeszcze ogłosiła przedłużenie umów z absolutnie kluczowymi zawodnikami.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zatrzymała Aleksandra Śliwkę

Pierwszym z nich jest Aleksander Śliwka, który w tym zespole występuje od 2018 roku. Od tamtego czasu zdobył z nim wszystkie trofea, jakie tylko da się zdobyć w tej dyscyplinie sportu. Mowa tu o krajowych mistrzostwach czy też triumfie w Lidze Mistrzów w poprzednich rozgrywkach.

– Dwuletnie kontrakt daje stabilizację, dzięki temu nie tylko w najbliższym sezonie, ale również w kolejnym sezonie będziemy spokojni. Cieszę się, że właśnie tutaj, w Kędzierzynie, mogę kontynuować moją karierę i dalej się rozwijać. Mamy wszystko, czego tylko potrzebujemy – wyznał, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Łukasz Kaczmarek i Marcin Janusz z nowymi kontraktami w ZAKSIE

W ZAKSIE pozostanie tez Łukasz Kaczmarek. Jeszcze w grudniu łączono go z rosyjskimi zespołami, aczkolwiek po wybuchu wojny na Ukrainie ten kierunek stał się dla niego zupełnie nieatrakcyjny. Ostatecznie i jego będziemy oglądali dłużej w ekipie z Kędzierzyna-Koźle. – Naprawdę bardzo się cieszę, że najbliższe dwa lata spędzę w takim klubie jak ZAKSA, to jest top europejski, gwarantujący możliwość walki o najwyższe cele – podkreślił.

Ostatnim z zawodników, który postanowił prolongować swoją umowę z ZAKSĄ, jest Marcin Janusz. Trafił do niej przed obecnym sezonem, a zostanie przez następne dwa. – ZAKSA jest idealnym miejscem do gry, jakie mógłbym sobie wymarzyć i bardzo się cieszę, że tutaj jestem – przyznał.

