Niedoszły selekcjoner Polaków może odejść z klubu PlusLigi. Wymowne słowa o transferze

Wygląda na to, że krótka może być przygoda Marcelo Mendeza z Asseco Resovią. Tuż po tym, jak zespół z Podkarpacie odpadł z play-offów PlusLigi i nie awansował do półfinału, Argentyńczyk wypowiedział się na łamach portalu plusliga.pl na temat swojej przyszłości. Przypomnijmy, że w swoim obecnym klubie pracuje od niedawna, bo od końca grudnia 2021 roku.

Marcelo Mendez jest łączony z włoskimi klubami

Teraz okazuje się, że wspólna przygoda Asseco Resovii i jej obecnego trenera nie potrwa dłużej niż do końca trwającego sezonu ligowego. Taki scenariusz zasugerował sam szkoleniowiec, cytowany przez wspomniany wcześniej serwis.

– Czy to już przesądzone, że nie zostanie pan w zespole na następny sezon i przeniesie się pan do jednego z czołowych zespołów ligi włoskiej? – padło pytanie do trenera. Przypomnijmy, że od niedawna jest on łączony z Leo Shoes PerkinElmer Modeną oraz You Energy Volley Piacenzą.

Marcelo Mendez odejdzie z Asseco Resovii? Chce się skupić na kadrze Argentyny

– Pewne jest to, że w najbliższym czasie skupię się tylko na pracy z reprezentacją Argentyny. Zdaję sobie sprawę, że w kontekście mojej osoby spekulowano, że będę pracować czy to w Modenie czy w Piacenzie, ale nie potwierdzam tych doniesień. Być może za jakiś czas sytuacja się zmieni, ale w tym momencie chciałbym się skupić na pracy z reprezentacją – wyznał Mendez, cytowany przez serwis plusliga.pl.

Z reprezentacją Albicelestes pracuje on znacznie dłużej, bo on 2018 roku. W tym czasie zdołał zdobyć z nią dwa srebrne medale mistrzostw Ameryki Południowej, a także wywalczył brązowy krążek na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Wcześniej Mendez był łączony z reprezentacją Polski, zanim jeszcze jej selekcjonerem został Nikola Grbić.

