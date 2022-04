Jastrzębski Węgiel – PGE Skra Bełchatów. Jasna deklaracja Łomacza. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

W ćwierćfinałach play-offów PlusLigi Jastrzębski Węgiel pokonał Trefl Gdańsk, a Skra Bełchatów wygrała z AZS Olsztyn. Obie drużyny spotkają się ze sobą w półfinale, którego pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Jastrzębiu-Zdroju.

PGE Skra Bełchatów osłabiona?

W poprzednim meczu Skry pęknięcia żeber doznał Mateusz Bieniek, jeden z kluczowych zawodników PGE Skry Bełchatów, który króluje w polu serwisowym (aż 60 asów w tym sezonie). Lekarze wróżą mu od czterech do sześciu tygodni przerwy, ale fakty są takie, że fizjoterapeuci mają dołożyć wszelkich starań, by środkowy stanął na nogi podczas walki o medale. – Z Bieńkiem zobaczymy, jak wyjdzie. Jeśli nie na ten mecz to następny. Na pewno to jest twardy chłop i myślę, że pomoże nam w tej rywalizacji – powiedział kapitan drużyny Grzegorz Łomacz w rozmowie z klubowymi mediami.

Jasna deklaracja Grzegorza Łomacza

Grzegorz Łomacz nie ukrywa, że Skra będzie walczyć o najwyższe cele. – W sumie nie ma znaczenia czy w dwóch, czy w trzech meczach nam się to uda, ale chcemy wygrać dwa spotkania. Na pewno celujemy w medal i najlepiej jakbyśmy to zrobili na naszym stadionie. Mamy fajny zespół i niezły potencjał – powiedział rozgrywający.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Jastrzębski Węgiel podejmie na swojej hali Skrę Bełchatów 23 kwietnia o godzinie 17:30. Spotkanie będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu i na platformie Polsat Box GO.