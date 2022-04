Ekspert skrytykował trzech reprezentantów Polski. Siatkarz rewelacji sezonu PlusLigi zebrał sporo pochwał

Już niebawem rozstrzygnie się, które drużyny awansują do wielkiego finału PlusLigi. Przed nami dwa półfinały – najpierw Aluron CMC Zawiercie zagra z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a później Skra Bełchatów będzie rywalizowała z Jastrzębskim Węglem. Będą to spotkania rewanżowe. W pierwszych niespodziewanie zatriumfował Aluron, a w drugiej parze lepszy był Jastrzębski.

Łukasz Kadziewicz skrytykował graczy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Porażka podopiecznych Gheorghe’a Cretu była niemałą niespodzianką, więc i Łukasz Kadziewicz był takim scenariuszem zdziwiony. W swoim najnowszym felietonie na łamach „Przeglądu Sportowego” postanowił wymienić nazwiska trzech polskich siatkarzy, którzy jego zdaniem najbardziej zawiedli w ekipie z Kędzierzyna-Koźle.

– Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka czy Łukasz Kaczmarek nie mieli odpowiedniej skuteczności w ataku i nie potrafili zatrzymać zagranicznych gwiazd ekipy z Zawiercia. Ten wynik nie zamyka rywalizacji, dodaje tylko pikanterii kolejnemu spotkaniu – uważa były siatkarz, a obecnie medialny ekspert.

Facundo Conte chwalony przez Łukasza Kadziewicza

Kadziewicz uważa, że półfinały PlusLigi to czas, kiedy gwiazdy w poszczególnych zespołach zaczynają błyszczeć najjaśniej. Jedną z takich osób jest Facundo Conte z Aluronu, który niespodziewanie prowadzi w rywalizacji z ZAKSĄ.

– Ten gracz nie będzie nigdy mistrzem treningu, a w rundzie zasadniczej często był krytykowany za swoją grę. Momentami pogubiony w ligowej szarzyźnie pokazuje to co najlepsze w decydującym momencie. Umiejętności sportowe to jedno, charakter i odporność psychiczna to cecha, która odróżnia tych najlepszych od przeciętniaków – stwierdził ekspert.

