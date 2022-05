Czas na drugi mecz finałowy w PlusLidze. Kiedy i gdzie obejrzeć transmisję z tego spotkania?

Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to obecnie dwie najlepsze polskie drużyny, które od jakiegoś czasu rywalizują ze sobą praktycznie we wszystkich rozgrywkach. Oba zespoły więc nie przez przypadek znalazły się w wielkim finale PlusLigi i to po raz drugi z rzędu. Jastrzębianie spróbują obronić tytuł wywalczony przed rokiem, ale z pewnością nie będzie to łatwe zadanie. Tym razem faworytami wydają się kędzierzynianie, którzy nie byli mistrzami Polski od 2019 roku.

ZAKSA zwyciężyła w pierwszym meczu z Jastrzębskim Węglem

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rozgrywa całkiem udany sezon. Siatkarze Gheorghe Cretu zdobyli już w tym roku Puchar Polski, a wkrótce mogą triumfować w kolejnych dwóch rozgrywkach. Kędzierzynianie znaleźli się bowiem, podobnie jak rok temu, w finale Ligi Mistrzów oraz finale play-off Plus Ligi. Pierwsze spotkanie o mistrzostwo Polski zostało rozegrane w środę, 4 maja. Grający przed własną publicznością wicemistrzowie Polski pewnie pokonali, bez straty choćby jednego seta, zespół Jastrzębskiego Węgla. Mecz był zacięty, a każda z partii rozstrzygała się dopiero w samej końcówce.

Drugie spotkanie odbędzie się w Jastrzębiu. W tym sezonie obie drużyny rywalizowały tam ze sobą aż czterokrotnie. Pierwszy bezpośredni pojedynek padł łupem aktualnych mistrzów Polski, lecz w kolejnych trzech meczach lepsi okazywali się goście z Kędzierzyna-Koźla. Co ciekawe, w każdym z tych spotkań gospodarze nie ugrali nawet seta. Jak będzie tym razem? ZAKSA Kędzierzyn-Koźle może zrobić kolejny duży krok w kierunku mistrzowskiego tytułu.

Kiedy i o której mecz Jastrzębski Węgiel – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle? Gdzie obejrzeć transmisję TV?

Drugi mecz finałowy Jastrzębski Węgiel – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odbędzie się w sobotę, 7 maja. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 14:45. Transmisję z tego spotkania będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport lub też za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go.

Czytaj też:

Iga Świątek poznała potencjalne rywalki w turnieju w Rzymie. Polka będzie bronić tytułu