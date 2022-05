Nowe informacje ws. siatkarskich mistrzostw świata. Chodzi o miejsce rozgrywania meczów

Siatkarskie mistrzostwa świata rozpoczną się 26 sierpnia i potrwają do 11 września. Po tym, jak Rosja rozpoczęła bezprawną inwazję na Ukrainę, Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) odebrała ojczyźnie Władimira Putina prawo do organizacji czempionatu i przyznała je Polsce oraz Słowenii. Niewykluczone, że do grona gospodarzy prestiżowej imprezy dołączą także Włosi, chociaż na potwierdzenie tych doniesień przyjdzie nam pewnie jeszcze poczekać.

Gdzie odbędą się siatkarskie MŚ 2022?

Nie wiadomo też, gdzie konkretnie odbędą się mecze mistrzostw. „Przegląd Sportowy” donosił niedawno, że w grę wchodzą trzy lokalizacje w Polsce: Katowice, Gliwice i Częstochowa. A to oznacza, że z walki o prawo organizacji spotkań odpadł Kraków, który był uznawany za faworyta w wyścigu o zaszczytne miano miasta-gospodarza mistrzostw świata.

Doniesienia o tym, że mecze czempionatu nie odbędą się w Tauron Arenie, potwierdził w rozmowie z tvpsport.pl Michał Sobolewski, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. – Przeanalizowaliśmy tę sytuację. Faktycznie, już można mówić o tym, że temat organizacji meczów mistrzostw świata siatkarzy w Tauron Arenie Kraków został wykluczony przede wszystkim ze względu na obłożenie obiektu – wyjaśnił.

Sobolewski przypomniał także, że Kraków zorganizuje inne wydarzenia siatkarskie, a konkretnie Memoriał Huberta Jerzego Wagnera i PreZero Grand Prix w siatkówce plażowej. – Nasze możliwości budżetowe są już zaplanowane na ten rok – zaznaczył.

Przypomnijmy, tytułu mistrzów świata podczas tegorocznego turnieju będą bronili Polacy. Biało-Czerwoni w fazie grupowej zmierzą się z drużynami Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Bułgarii.

