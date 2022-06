Historyczny awans reprezentacji Polski w rankingu FIVB. Brazylia wreszcie zdetronizowana

Reprezentacja Polski zakończyła swoje zmagania w pierwszym turnieju tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni wzięli udział w zawodach w Ottawie w Kanadzie. Zespół debiutującego Nikoli Grbicia odniósł trzy zwycięstwa oraz raz musiał uznać wyższość rywala.

Sensacyjna porażka Brazylii w meczu Ligi Narodów

W tym samym czasie, co turniej w Kanadzie, odbywały się spotkania Ligi Narodów w Brazylii. Gospodarze zawodów wspierani przez swoich kibiców zwyciężyli w pierwszych dwóch spotkaniach – z Australią (3:0) i Słowenią (3:1). W kolejnych dwóch meczach jednak polegli, co zaskoczyło wielu dziennikarzy, ekspertów, a także kibiców. Siatkarze z Ameryki Południowej najpierw przegrali ze Stanami Zjednoczonymi (1:3), a później, na zakończenie turnieju, musieli uznać wyższość Chin.

Azjaci sensacyjnie zwyciężyli ze zdecydowanie wyżej notowanymi Canarinhos 3:0. To było chyba jedno z najlepszych spotkań w historii siatkarskiej reprezentacji Chin. Zhang Jingyin był po prostu nie do zatrzymania. Chińczyk zdobył bowiem aż 25 punktów. Warto również wspomnieć, że to pierwsza porażka Brazylijczyków z tym rywalem.

Historyczny awans Polaków. Brazylia zdetronizowana

Klęska Brazylii ma dla tej drużyny ogromne konsekwencje. Canarinhos stracili zajmowanie od wielu lat pierwsze miejsce w rankingu FIVB. Reprezentacji z Ameryki Południowej za przegraną z Chinami odjęto ponad 18 punktów i zostało im 370 „oczek”. Tym samym Polacy, którzy zwyciężyli w ostatnim spotkaniu turnieju w Ottawie z Francją 3:1, awansowali na pierwszą pozycję. Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii są liderami tego zestawienia. Zespół Nikoli Grbicia ma obecnie 385 punktów.

Liga Narodów siatkarzy. Wysokie miejsce Polaków

W Lidze Narodów udział bierze 16 reprezentacji. Każda drużyna rozegra 12 meczów podczas trzech turniejów grupowych. Osiem zespołów z największym dorobkiem punktowym awansuje do fazy pucharowej. Na ten moment liderami są Amerykanie, do których Biało-Czerwoni tracą tylko dwa punkty. Nasi siatkarze zajmują czwartą pozycję.

