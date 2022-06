Ważna deklaracja Tomasza Fornala. Stanowcze słowa siatkarza

W drugim meczu drugiego turnieju tegorocznej Ligi Narodów Polska grała z Kanadą. Faworytami tego starcia byli Biało-Czerwoni, którzy w środę, 22 czerwca w imponującym stylu pokonali Brazylię 3:1. Drużyna Nikoli Grbicia w starciu z Kanadyjczykami nawet przez chwilę nie mogła czuć się zagrożona. Mimo że rywale grali raczej drugim składem, Polacy byli bardzo skoncentrowali i praktycznie ani na chwilę w ich poczynania nie wkradło się rozluźnienie.

Polska pokonała Kanadę. Tomasz Fornal ocenił mecz

Konsekwencją dobrej i skutecznej gry było zwycięstwo 3:0. Warto wspomnieć, że w żadnym z setów Biało-Czerwoni nie stracili więcej niż 18 punktów. Kilku zawodników wyróżniało się na tle pozostałych. W grupie tej był Tomasz Fornal, który mecz zakończył z dziewięcioma zdobytymi punktami. Po spotkaniu 24-latek ocenił starcie z zespołem z Ameryki Południowej.

– Widać, że Kanada nie wyszła na to spotkanie w najsilniejszym składzie, ale takie mecze też trzeba wygrywać. Należy wyjść na boisko zmotywowanym i pokazać klasę. My to zrobiliśmy. Przez trzy sety kontrolowaliśmy sytuację – powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Podczas Ligi Narodów Tomasz Fornal ma problemy z zagrywką. Siatkarz przyznał, że zdaje sobie z tego sprawę i każdego dnia nad tym pracuje. Chce poprawić się w tym elemencie i czuje, że powoli jest coraz lepiej. – Zdaję sobie jednak sprawę, że czasem zbyt surowo siebie oceniam i później reaguję impulsywnie. Chwilami dochodzą do tego emocje boiskowe, które trudno opanować – dodał.

Odważna deklaracja Tomasza Fornala. Zdradził, jaki jest cel zespołu

Kolejnym przeciwnikiem reprezentacji Polski będzie Australia. Jeśli ekipa Nikoli Grbicia wygra, zapewni sobie udział w turnieju finałowym, który odbędzie się w Bolonii. Dziennikarz zapytał więc 24-latka, czy zdaje sobie sprawę i jak do tego podchodzi. W odpowiedzi Tomasz Fornal złożył deklarację, jednocześnie wyjawiając, jaki jest cel naszej drużyny.

– Nie wyobrażamy sobie, żeby zabrakło nas w czołowej ósemce. Nie myślimy o tym, by tylko się tam znaleźć, ale o tym, żeby wywalczyć medal podczas turnieju finałowego. Mamy jakościowy i szeroki skład – zakończył.

