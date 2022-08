Wilfredo Leon zwrócił się bezpośrednio do kibiców. Te słowa mają prawo cieszyć w kontekście mundialu

To, czy Wilfredo Leon zagra na zbliżających się mistrzostwach świata, wciąż nie jest rozstrzygnięte. Niemniej jednak przyjmujący dołączył niedawno do drużyny prowadzonej przez Nikolę Grbicia, która obecnie rezyduje w Spale. Właśnie tam Biało-Czerwoni przygotowują się do nadchodzącego turnieju. Na instastory profilu @polskasiatkowka_official – należącym co Polskiego Związku Piłki Siatkowej – pojawiło się wymowne video właśnie z Leonem w roli głównej. Siatkarz zwrócił się w nim do kibiców.

Wilfredo Leon już trenuje z reprezentacją Polski przed mistrzostwami świata

Aktualnie bowiem trwa wyścig tego zawodnika z czasem. Do rozpoczęcia mistrzostw świata zostało 18 dni, podczas których Leon musi ciężko trenować, by dojść do odpowiedniej dyspozycji. To pokłosie kontuzji doznanej jeszcze pod koniec sezonu klubowego, gdy grał na tak zwanej „blokadzie”. Potem na początku czerwca przyjmujący przeszedł operację, a następnie kilka tygodni się rehabilitował.

Ten etap w powrocie zawodnika do zdrowia jest już jednak za nim. Niedawno wznowił on treningi z wyższym obciążeniem, dzięki czemu wciąż ma szanse, by wziąć udział w mundialu. Właśnie w związku z tym na profilu instagramowym PZPS-u pojawiło się krótkie video z zajęć polskich siatkarzy. Widać na nim, jak Leon wraz z innymi członkami zespołu ćwiczy na rowerku, a następnie wykonuje ćwiczenia na siłowni.

Wilfredo Leon ma wiadomość dla kibiców

W drugiej części instastory natomiast zawodnik zwrócił się bezpośrednio do kibiców. – Cześć, tu Leon, dopiero zacząłem trenować, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i pokażę moją siłę. Czekam na was na boisku, pozdrowienia ode mnie – powiedział. Słowa te powinny ucieszyć fanów reprezentacji Polski, a szczególnie tych, którzy najbardziej czekają na powrót przyjmującego do kadry Nikoli Grbicia.

