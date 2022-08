Ranking FIVB po meczach mistrzostw świata. Polacy nadal wysoko, kuriozalny awans Rosjan

Polacy zgodnie z przewidywaniami rozpoczęli mistrzostwa świata od dwóch zwycięstw. Biało-Czerwoni najpierw gładko rozprawili się z Bułgarią, a następnie rozbili Meksyk. W żadnym z tych meczów nie stracili nawet seta. W poniedziałek, 29 sierpnia FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej zaktualizowała najnowszy ranking.

Przed turniejem podopieczni Nikoli Grbicia zajmowali fotel lidera, mając 385 punktów. Za plecami reprezentacji Polski plasowali się Francuzi, którzy tracili tylko 12 „oczek”. Miejsce na podium zaś uzupełniała Brazylia. Obecnie natomiast Biało-Czerwoni mają o trzy punkty więcej. Jednocześnie nasi siatkarze powiększyli przewagę nad Trójkolorowymi o jedno „oczko”.

Co ciekawe, paradoksalnie niegrający Rosjanie wyprzedzili w zestawieniu FIVB zespół z Kraju Kawy. I to o cztery punkty. W czołowej dziesiątce doszło raczej do kosmetycznych zmian. Awans w rankingu zaliczyły takie reprezentacje jak Kanada, Bułgaria czy też Ukraina.

Ranking FIVB. Polska nadal liderem

Ranking FIVB: Miejsce Drużyna Liczba Punktów 1. Polska 388 2. Francja 375 3. Rosja 352 4. Brazylia 348 5. Stany Zjednoczone 340 6. Włochy 336 7. Iran 284 8. Argentyna 274 9. Japonia 270 10. Słowenia 264

MŚ w siatkówce 2022. Kiedy grają Polacy?

Kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będzie zespół Stanów Zjednoczonych. Amerykanie podobnie jak Polacy zwyciężyli w dwóch pierwszych meczach i starcie z naszymi siatkarzami jawi się jako mecz o pierwsze miejsce. Kontrowersyjny regulamin mistrzostw świata sprawia, że zdaniem wielu ekspertów drużynie Nikoli Grbicia bardziej opłacałoby się przegrać. Wymownie skomentował to Bartosz Kurek.

Spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi odbędzie się w najbliższy wtorek 30 sierpnia. Początek tego starcia zaplanowano na godzinę 20:30.

