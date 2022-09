Nikola Grbić zdradził, co powiedział Polakom po finale mistrzostw świata. Wyróżnił jednego z nich

Reprezentacja Polski nie spełniła celu, który sama sobie wyznaczyła, to znaczy nie zdobyła złotego medalu mistrzostw świata. 11 września, gdy odbył się wielki finał tej imprezy, podopieczni Nikoli Grbicia nie wznieśli się na wyżyny swoich możliwości, w przeciwieństwie do Włochów. Już po zakończeniu meczu przed kamerami TVP Sport stanął sam selekcjoner Biało-Czerwonych, który zdradził, co powiedział swoim siatkarzom.

To Nikola Grbić powiedział siatkarzom po meczu Polska – Włochy

Serb nie ukrywał rozczarowania wynikiem w starciu z Italią. Podkreślił, że jego zdaniem Polacy grali wystarczająco dobrze, by na finał zasłużyć, ale już w nim rywale okazali się wyraźnie lepsi. Dodatkowo nasz trener nie ukrywał, że siatkarze byli wyczerpani fizycznie ze względu na fakt, iż dzień przed starciem z Włochami rozegrali też półfinał z Brazylią, który trwał aż pięć setów.

Grbić został zapytany również o to, co powiedział swoim podopiecznym zaraz po zakończeniu starcia z drużyną Azzurrich. – Powiedziałem zawodnikom, że jestem z nich dumny. Poprawiali się od pierwszego dnia turnieju, stawiali sobie coraz większe wymagania, starali się być coraz lepsi dla zespołu – zdradził selekcjoner.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Nikola Grbić chwali Bartosza Kurka

Przy okazji Serb wyróżnił również jednego z Polaków, który zaimponował mu zarówno na parkiecie, jak i poza nim. – Bartek Kurek stał się idealnym modelem lidera drużyny. Z jego mentalnością i doświadczeniem stał się wzorem do naśladowania w treningu i pod względem robienia wszystkiego dla ekipy. Inni szli jego drogą. Jego wartość jest większa niż widać w statystykach – zakończył trener.

