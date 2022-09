Tyle zarabia Nikola Grbić. Sebastian Świderski zdradził, czy dostanie podwyżkę po mistrzostwach świata

11 września zakończyły się siatkarskie mistrzostwa świata, w których udział brała również reprezentacja Polski. Apetyty kibiców oraz samych zawodników co do ostatecznego rezultatu w tym turnieju były spore i to pomimo faktu mocnego przebudowania naszego zespołu narodowego przez Nikolę Grbicia. Mimo tego jednak Biało-Czerwonym udało się zająć drugie miejsce po przegranej batalii finałowej z Włochami. W związku z tym sukcesem Sebastian Świderski został zapytany o to, czy selekcjoner będzie mógł liczyć na jakieś dodatkowe gratyfikacje.

Premie dla polskich siatkarzy po mistrzostwach świata

Temat ten został poruszony ze względu na wcześniejsze doniesienia dotyczące premii dla zawodników. Postawa wielu z nich została doceniona również przez organizatorów rozgrywek, którzy uznali Bartosza Kurka za najlepszego atakującego turnieju, Mateusza Bieńka za jednego z dwóch najlepszych środkowych, podobnie jak Kamila Semeniuka wśród przyjmujących.

Nie tylko oni mogli jednak ucieszyć się z wieści, które całej drużynie publicznie przekazał prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. – Dla nas srebrny medal to nie jest porażka, lecz sukces, a za niego należy się odpowiednie wynagrodzenie – stwierdził działacz w żołnierskich słowach, cytowany przez portale takie jak sport.pl czy sportowefakty.wp.pl.

Sebastian Świderski zdradził, czy Nikola Grbić dostanie podwyżkę

Teraz na drugim z wymienionych serwisów pojawił się również artykuł dotyczący ewentualnej nagrody dla Nikoli Grbicia. W jego kontekście Świderski już nie był taki wylewny. – Na pewno jest usatysfakcjonowany zarobkami, a czy dostanie podwyżkę? Będzie zarabiał tyle, ile wynegocjował sobie jego menedżer w umowie – odparł prezes PZPS.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że po mundialu selekcjoner nie zamierza renegocjować swojej umowy. Według doniesień portalu sport.pl Grbić aktualnie zarabia 130 tysięcy euro rocznie.

