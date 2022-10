Liderka reprezentacji Polski szczerze o grze siatkarek w meczu z Kanadą. Zawodniczka nie przebierała w słowach

Polskie siatkarki pokonały Kanadę i są o krok od awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata. Mało jednak brakowało, a Biało-Czerwone zeszłyby z parkietu pokonane, a ich sytuacja w grupie znacznie by się skomplikowała. – Szczęście się do nas uśmiechnęło – oceniła po meczu Joanna Wołosz.

Mecz Polski z Kanadą w ramach fazy grupowej mistrzostw świata dostarczył wielu emocji. Biało-Czerwone wprawdzie pewnie wygrały pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych partiach zaczęły popełniać niewymuszone błędy, co znalazło też odzwierciedlenie w wyniku. Rywalki najpierw wyrównały, a następnie objęły prowadzenie na 2:1 i były o krok od zwycięstwa w meczu. Joanna Wołosz o meczu z Kanadą Ostatecznie podopieczne Stefano Lavariniego odwróciły losy spotkania, najpierw wygrywając czwartą partię, a następnie pokonując Kanadyjki po dość jednostronnym tie-breaku. Joanna Wołosz po zakończeniu meczu przyznała na antenie Polsatu Sport, że tym razem „szczęście uśmiechnęło się” do Polek. Wcześniej grałyśmy rewelacyjnie w niektórych meczach, ale tego szczęścia brakowało. Trzeba teraz oczyścić głowy i z mniejszymi nerwami podejść do ostatniego w grupie spotkania – stwierdziła. MŚ w siatkówce. Polki nie zagrały dobrze Kapitan reprezentacji Polski zaznaczyła, że mecz z Kanadą był nerwowy. – Kilka było zawałów. Lubimy sprawiać różne emocje. Nie zagrałyśmy dobrego meczu, ale to też sztuka wygrać, jak nie idzie. Mimo wszystko jestem dumna – zaznaczyła rozgrywająca. Wołosz, która jest jedną z liderek kadry, przyznała, że ona również nerwowo reagowała na wydarzenia na parkiecie. Jak zauważyła, w czwartym secie Polki nie miały już jednak nic do stracenia i rozkręcały się z akcji na akcję. – Szło to jak po grudzie, ale jakoś szło – oceniła. Przypomnijmy, na zakończenie fazy grupowej mistrzostw świata polskie siatkarki zagrają w sobotni wieczór z Niemkami. Zwycięstwo da Biało-Czerwonym pierwszy od 60 lat awans do ćwierćfinału czempionatu. Początek spotkania o godz. 20:30. Czytaj też:

