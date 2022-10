Polska – Serbia w ćwierćfinale mistrzostw świata w siatkówce. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo online i w TV?

Polskie siatkarki udanie, bo od pokonania Chorwatek, rozpoczęły tegoroczne mistrzostwa świata. Następnie Biało-Czerwone wygrały jeszcze z Tajlandią i Koreą Południową, dzięki czemu zapewniły sobie awans w kolejnej fazie grupowej. Porażki z Dominikaną i Turcją sprawiły jednak, że podopieczne Stefano Lavariniego uzbierały zaledwie 10 punktów, co oznaczało, że w kolejnych spotkaniach nie mogą pozwolić sobie na potknięcia.

Polska – Serbia w ćwierćfinale mistrzostw świata

Sytuację Polek skomplikowała porażka z Serbią na inaugurację drugiej fazy grupowej. Ogranie w trzech setach Amerykanek przywróciło z kolei wiarę w to, że Biało-Czerwonym uda się awansować do ćwierćfinału. Zespół prowadzony przez Lavariniego ograł Kanadyjki i Niemki, dzięki czemu zameldował się w fazie pucharowej. Joanna Wołosz i spółka mogły żałować jedynie dwóch setów oddanych Niemkom, przez co Polki w walce o półfinał zmierzą się nie z Amerykankami, a z Serbkami.

Rywalki Polek podczas czempionatu bronią tytułu wywalczonego przed czterema laty i są jednymi z faworytek do końcowego triumfu. Serbki wygrały do tej pory wszystkie spotkania, tracąc po drodze tylko dwa sety. Dla porównania, Biało-Czerwone trzykrotnie schodziły z parkietu pokonane i straciły 14 partii. Zdecydowanymi faworytkami ćwierćfinału będą więc podopieczne Daniele Santarelliego, chociaż Polki dopingowane przez zgromadzonych w hali w Gliwicach kibiców z pewnością będą chciały sprawić niespodziankę.

O której mecz Polska – Serbia? Transmisja na żywo online i w TV

Mecz Polek z Serbkami w ramach ćwierćfinału siatkarskich mistrzostw świata rozpocznie się we wtorek 11 października o godz. 20:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach Polsatu Sport, TVP 1 i TVP Sport oraz w serwisach tvpsport.pl i Polsat Box Go.

