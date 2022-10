Agnieszka Korneluk ma to sobie za złe po meczu Polska – Serbia. Takie wnioski wysnuła

Reprezentacja Polski osiągnęła coś, czego nikt się po niej nie spodziewał. Biało-Czerwone zaprezentowały się fantastycznie podczas tegorocznych mistrzostw świata, dochodząc aż do ćwierćfinału i mało brakowało, a przeszłyby do kolejnej rundy. W tie-breaku Serbki okazały się jednak nieco skuteczniejsze. Niemniej dotarcie do tego etapu turnieju to coś, co nie udało się nawet za czasów słynnych „Złotek”. Same siatkarki również powinny być z siebie dumne, ale nie wszystkie są. Na przykład Agnieszka Korneluk.

Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Serbia

Faktem jest, że aż do spotkania rozegranego 11 października nasza środkowa była wyróżniającą się postacią w drużynie i dużo dawała od siebie w bloku oraz ofensywie. I o ile jeszcze w tym pierwszym z wymienionych aspektów prezentowała się przyzwoicie, o tyle kończenie ataków wybitnie jej nie wychodziło w starciu z Serbią. Pod względem efektywności nie było gorszej Biało-Czerwonej – mówimy wszak o zaledwie 18% (2 z 11) skuteczności.

Sama Korneluk zdaje sobie sprawę, że nie wypadła najlepiej. – Jako zespół zagrałyśmy bardzo dobre spotkanie. Trudno mi teraz coś więcej powiedzieć, bo wiem, że ja sama zawiodłam – przyznała bez ogródek zaraz po spotkaniu, cytowana przez portal sportowefakty.wp.pl.

Zawodniczka Chemika Police ogólnie nie ma jednak wątpliwości co do tego, iż za kadencji Stefano Lavariniego nasza drużyna narodowa robi progres. – Widać, że bardzo chciałyśmy. Szkoda tak wyrównanego spotkania i tak ogromnej szansy. Potyczki o najwyższą stawkę podczas mundialu pokazały, że walczymy, idziemy do przodu. Sam wynik pokazują, jak mało brakowało do wygranej – podsumowała.

