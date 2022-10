Magdalena Stysiak nie ma wątpliwości. Taka przyszłość czeka reprezentację Polski

Polskie siatkarki podczas ostatnich mistrzostw świata dotarły aż do ćwierćfinału, chociaż jeszcze przed startem turnieju było wiadomo, że nie są faworytkami do walki o wysokie lokaty. Po zakończeniu czempionatu do tych wydarzeń wróciła Magdalena Stysiak, która przyznała, że Biało-Czerwone w przyszłości mogą osiągać sukcesy.

Gdy Stefano Lavarini obejmował reprezentację Polski, gra Biało-Czerwonych pozostawiała wiele do życzenia. Nasze siatkarki podczas Ligi Narodów zaprezentowały się ze słabej strony i przed startem mistrzostw świata mało kto dawał im szansę na wywalczenie dobrego wyniku. Podopieczne włoskiego szkoleniowca sprawiły jednak niespodziankę i dotarły aż do ćwierćfinału, w którym po wyrównanym boju uległy z późniejszymi triumfatorkami czempionatu, Serbkami. Magdalena Stysiak o potencjale reprezentacji Tydzień po zakończeniu mistrzostw o ocenę występu Polek poproszono Magdalenę Stysiak, która w programie „7. Strefa" Polsatu Sport została zapytana o to, czy Biało-Czerwone miały realną szansę na medal czempionatu. – Była wielka szansa, ale myślę, że potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Nie możemy zachłysnąć się sukcesem. Musimy pracować dalej, a jestem pewna, że wielkie rzeczy przyjdą – przyznała zawodniczka. Siatkarka Vero Volley Monza może grać zarówno jako przyjmująca, jak i jako atakująca. W tej drugiej roli oglądaliśmy ją w trakcie mistrzostw świata, kiedy to niespełna 22-letnia zawodniczka zdobyła aż 241 punktów. To dało Stysiak drugie miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodniczek turnieju, tuż za Paolą Egonu, a przed Tijaną Bosković. Ze słów siatkarki wynika, że jej rola w reprezentacji Polski się nie zmieni. – W następnym roku będę dalej atakującą. W klubie chcę natomiast spróbować gry na przyjęciu. Miałam już okazję zagrać na tej pozycji w sparingu i poszło mi dobrze. Warto uczyć się czegoś nowego, głowa musi być otwarta – podkreśliła.

