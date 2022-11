Legenda PGE Skry Bełchatów o przyczynach kryzysu drużyny. Były gracz wskazał, co należy zmienić

PGE Skra Bełchatów od początku sezonu nie radzi sobie najlepiej w PlusLidze. Pięciu porażek z rzędu nie osłodziły ostatnie zwycięstwa w Pucharze CEV. Nie wiadomo kiedy dobiegnie końca czarna seria utytułowanego polskiego klubu.

Prezes Skry: Płacimy za to cenę

Zdaniem prezesa Konrada Piechockiego drużyna płaci cenę za to, że jako pierwsza w Polsce przystąpiła do rozgrywek w europejskich pucharach. – Gdy inni trenowali, my podróżowaliśmy. Proszę zauważyć, że zaczęliśmy sezon od trzech zwycięstw – poinformował w niedawnym wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”.

Krzysztof Ignaczak: Przyczyna problemów Skry jest łatwa

Były zawodnik PGE Skry widzi problemy, gdzie indziej. Zdaniem byłego libero – Krzysztofa Ignaczaka bełchatowianie zawodzą przez nietrafiony transfer. – Ostatnie słabsze występy nie są jednak przypadkiem, a przyczyna problemów jest dość łatwa. Z zespołu odszedł Milad Ebadipour, a w jego miejsce ściągnięto Filippo Lanzę, który zupełnie nie radzi sobie z przyjęciem – powiedział dziennikarzom WP Sportowe Fakty.

Zdaniem byłego libero PGE Skra ma obecnie najgorsze przyjęcie w lidze, a – jak podkreślił – poprawa tego aspektu nie jest łatwa do wyuczenia. – Przez to nie może wykorzystać atutów w postaci świetnego rozgrywającego i znakomitego duetu środkowych – kontynuował.

Według Krzysztofa Ignaczaka tę sytuację może zmienić jedynie dodatkowy transfer. – PGE Skra już i tak nie uniknie nerwówki i do końca będzie drżeć o play-offy. Dzięki temu rozrywki staną się jeszcze bardziej ekscytujące – zakończył.

