Siatkarz PlusLigi skomentował ostatnie wyniki drużyny. Zdradził cele klubu

Projekt Warszawa w świetnym stylu zakończył pierwszą rundę fazy zasadniczej wygrywając z Treflem Gdańsk 3:0. Na półmetku sezonu siatkarze stołecznego klubu zajęli ósme miejsce zdobywając 23 pkt.

W 16. kolejce PlusLigi Projekt Warszawa zmierzył się z drużyną Asseco Resovii, z którą ostatecznie przegrał 0:3 (13:25, 16:25, 17:25). Serwis plusliga.pl po tym spotkaniu porozmawiali z przyjmującym stołecznego zespołu Kevinem Tillie.

Kevin Tillie: Naszym celem jest miejsce wyższe niż ósme

Francuz przyznał, że to był trudny mecz i jest bardzo rozczarowany, ale już nie ma co o nim myśleć. – Trzeba iść do przodu i koncentrować się na każdym spotkaniu. Z Asseco Resovią zagraliśmy okropnie. Nie serwowaliśmy dobrze, nie kończyliśmy ataków i grało nam się bardzo trudno – także dlatego, że rywale grali bardzo dobrze – dodał.

Mimo tego słabego występu Projekt Warszawa liczy na lepszą rundę rewanżową, tym bardziej że wielu kontuzjowanych zawodników wróciło do gry. – Naszym celem jest miejsce wyższe niż ósme, awans do fazy play-off i coraz lepsza gra – podkreśla.

Tillie ocenił poziom PlusLigi: Trzeba mocno walczyć w każdym meczu

Kevin Tillie w 2022 roku wrócił po latach do PlusLigi. Wcześniej występował m.in. w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle czy Jastrzębskim Węglu. Przyjmujący zapytany, jak z jego perspektywy wygląda teraz polska liga siatkówki odparł, że poziom jest bardzo wysoki.

Trzeba mocno walczyć w każdym meczu, żeby zdobyć punkty i móc się cieszyć ze zwycięstwa. Osobiście zawsze czerpię dużą radość z gry w Polsce – zakończył.

