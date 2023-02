Problemy Zbigniewa Bartmana we Włoszech. Mogą się jeszcze pogłębić

Zbigniew Bartman w ostatnich tygodniach długo pozostawał bez klubu. W tym czasie, by nie wypaść z formy, trenował z Projektem Warszawa. Pod koniec stycznia siatkarz podpisał kontrakt z włoskim Emma Villas Aubay Siena, co bardzo szybko okazało się doskonałym ruchem ze strony włodarzy klubu. W pierwszym meczu dla tej ekipy zdobył 18 punktów, przypominając o swoich udanych występach we Włoszech przed laty.

Zbigniew Bartman ma problemy we Włoszech

Były reprezentant Polski udzielił wywiadu dla sport.tvp.pl, podczas którego przyznał, że obawiał się tego, jak zaprezentuje się w nowym klubie. Jego rytm meczowy był niepewny, jednak okazało się to zbędnymi obawami. Nie oznacza to, że Zbigniew Bartman nie ma powodów do zmartwień. Podczas jednego z ostatnich treningów nabawił się problemów zdrowotnych.

– Miałem dwukrotnie robione USG. Nie wykazało ono naderwania czy urazu mięśniowego. Jest jedynie wysięk z tego miejsca, zebrało się trochę płynów. Jeśli jeszcze bardziej przeciąży się łydkę, można ją naderwać albo nawet urwać. To z kolei wiąże się z końcem sezonu – powiedział 35-latek.

Przypomnijmy, że w przeszłości Zbigniew Bartman miał okazję reprezentować barwy m.in. włoskiego Marmi Lanza Werona, Prisma Volley Taranto czy Casy Modena. Ponadto grał w ligach: polskiej, chińskiej, rosyjskiej, tureckiej, arabskiej i argentyńskiej. Barwy reprezentacji Polski siatkarz Emmy Villasu Aubay Sieny przywdziewał 137 razy w latach 2008 – 2013. W międzyczasie zdobył m.in. złoty medal Mistrzostw Europy oraz Ligi Światowej.

