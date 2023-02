Świetna forma polskich siatkarzy we Włoszech. Znany trener nie szczędzi pochwał

Gdy w Polsce zerkamy na rywalizację klubów z Kędzierzyna-Koźla, Rzeszowa, Jastrzębia-Zdroju i Zawiercia o fotel lidera, we Włoszech na pierwszym miejscu panuje dominacja Sir Safety Perugii. Włosi mają obecnie serię 33 zwycięstw rzędu. Nie przegrali meczu w żadnych rozgrywkach w obecnym sezonie.

Andrea Anastasi o Wilfredo Leonie i Kamilu Semeniuku

Sporą rolę w obecnych sukcesach klubu odgrywają Polacy, Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk. Pierwszy gra w zespole od 2018 roku, drugi dołączył przed sezonem, odchodząc z Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Obaj reprezentanci kraju stanowią o sile zespołu Andrei Anastasiego, byłego selekcjonera Polski, który również w minionym roku zamienił PlusLigę na Serie A.

– Pracujemy nad rzeczami ważnymi w kontekście kolejnych rywali i staramy się podchodzić do wszystkiego z dystansem. Jest to możliwe dzięki temu, że operuję świetnymi zawodnikami. Mam dwóch rewelacyjnych chłopaków z Polski – Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka. Ten drugi to maszyna do trenowania, a pierwszy to wielki profesjonalista, który zawsze docenia przeciwników – powiedział Anastasi w wywiadzie dla TVP Sport.

Andrea Anastasi po pracy w Projekcie Warszawa

Anastasi nie może zaliczyć ostatniego sezonu do udanych. Z Projektem Warszawa sensacyjnie nie awansował do fazy play-off. Odszedł z zespołu, by skorzystać z nadarzającej się okazji do poprowadzenia jednego z najlepszych klubów świata. Jak sam mówił, ostatnie kilkanaście miesięcy kariery trenerskiej to okres wielu różnych przeżyć.

– Ostatnie dwa lata są dla mnie ważne. Żeby być lepszym, należy zbierać doświadczenie również z czasu, kiedy jest o wiele gorzej. W zeszłym sezonie sytuacja była trudna z wielu powodów. Byłem smutny z powodu tego, co się działo, ale podszedłem do kwestii przyszłości z otwartą głową. Wiem, że dzięki temu stałem się lepszym trenerem. Teraz nie będę zachwycał się tym, że drużyna pod moim kierownictwem nie przegrała meczu – opowiadał 62-latek.

Polacy w Perugii dominują w Serie A

Perugia prowadzi w tabeli Serie A z przewagą dwudziestu punktów nad drugą Modeną. Kamil Semeniuk może pochwalić się 163 zdobytymi punktami w lidze, a Wilfredo Leon – 233.

