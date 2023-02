Nikola Grbić uchylił rąbka tajemnicy o powołaniach. Tyle nazwisk znajdzie się na liście

Siatkarska reprezentacja Polski mężczyzn wyjdzie na parkiet dopiero 7 czerwca w meczu z Francją w ramach Ligi Narodów, jednak już powoli rozpoczynają się debaty na temat tego, kogo Nikola Grbić powinien powołać. Selekcjoner kadry biało czerwonych został zapytany przez dziennikarzy sport.pl o możliwość powołania Fabiana Drzyzgi, na co odpowiedział:

– Przywitaliśmy się, gdy byłem na meczu Resovii z ZAKSĄ. Rzeszowianie przegrali, więc uznałem, że nie był to dobry moment. Praktycznie więc nie rozmawialiśmy – mówił, po czym poparł zdanie ekspertów, iż doświadczony siatkarz powinien wrócić do kadry. W innym wywiadzie odniósł się do innych plotek, dotyczących powołań.

Nikola Grbić wypowiedział się na temat powołań od kadry

Niedawno zakończony TAURON Puchar Polski przyniósł odpowiedzi na pytania, który z reprezentantów Polski znajduje się w dobrej, a kto w gorszej dyspozycji. PlusLiga powoli zbliża się do końca, dlatego eksperci dyskutują, kto powinien otrzymać powołania na mecze Ligi Narodów, a komu Nikola Grbić powinien podziękować.

Serbski trener był obecny na trybunach podczas finałowego meczu Pucharu Polski, w którym Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle triumfowała nad Jastrzębskim Węglem i wyciągnął stosowne wnioski. Niestety wciąż nie chce zdradzić, kto dokładnie wpadł mu w oko.

– Wszyscy mnie o to pytają. Nie będę jednak spekulował na temat nazwisk. Śledzimy wszystkich, wszystko jest możliwe. Moją pracą jest zorganizowanie drużyny narodowej w najlepszy możliwy sposób. To będę robić. Wciąż jest wcześnie. Najważniejsze, że na liście będzie 30 nazwisk – powiedział trener reprezentacji Polski. Dodał też, iż jego zdaniem siatkarze z Kędzierzyna-Koźle zasłużyli na zwycięstwo w Pucharze Polski.

