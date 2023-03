ZAKSA zbroi się na przyszły sezon PlusLigi. Mistrzowie Polski znaleźli następcę Norberta Hubera

PlusLiga wkracza w decydującą fazę, do końca fazy zasadniczej pozostało niewiele spotkań i powoli klarują się zespoły, które zawalczą o najwyższe laury w play-offach. Obecnie na pierwszym miejscu jest Asseco Resovia, która ma trzy punkty przewagi nad drugą Wartą Zawiercie i do rozegrania mecz 25. kolejki. Na trzecim miejscu plasuje się Jastrzębski Węgiel, który po 24. meczach ma jedno oczko straty do Jurajskich Rycerzy.

Środkowy przejdzie do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Choć meczów zostało jeszcze sporo, to kluby wciąż szukają wzmocnień na przyszły sezon. Dziennikarze „Przeglądu Sportowego” wzięli na tapetę głównie transfery środkowych w bloku, którzy w przyszłych sezonach będą bronić barwy innych ekip, niż w obecnej kampanii.

Jednym z takich zawodników jest Andreas Takvam, który obecnie broni barw Ślepska Malow Suwałki. Norweg ma opuścić drużynę Dominika Kwapisiewicza, by dołączyć do aktualnego mistrza Polski i zdobywcy Ligi Mistrzów – Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Kto do Ślepska Malow Suwałki za Andreasa Takvama?

Ta transakcja ma zapewne związek z zainteresowaniem wielu klubów polskich i zagranicznych środkowym w bloku – Norbertem Huberem, który w tym sezonie powraca do gry po długiej kontuzji. Pod koniec stycznia we włoskich mediach pojawiła się informacja, że środkowy poważnie rozważa przejście do Itasu Trentino, ale według dziennikarzy Przeglądu Sportowego chrapkę na środkowego ma także Jastrzębski Węgiel.

Poza tym według informacji dziennikarzy w miejsce Andreasa Takvama do ekipy z Suwałk mają dołączyć Jakub Macyra z Jastrzębskiego Węgla, Konrad Stajer z LUK-u Lublin oraz Argentyńczyk Joaquin Gallego, który ma przenieść się do drużyny Ślepska z portugalskiego Sportingu.

