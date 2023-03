Nikola Grbić został zapytany o bojkot igrzysk olimpijskich. Wyraził się jasno

W związku z tym, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski robi wszystko, aby dopuścić rosyjskich i białoruskich sportowców do udziału w najbliższych igrzyskach, niektóre kraje rozważają bojkot tej imprezy. W tym gronie jest również Polska, co jednak martwi wiele osób z perspektywy sportowej. Kimś takim jest między innymi Nikola Grbić, trener reprezentacji naszego kraju w piłce siatkowej mężczyzn.

Nikola Grbić: Bojkot igrzysk olimpijskich to byłaby decyzja polityczna

Szkoleniowca zapytano o perspektywę bojkotu podczas wywiadu, którego udzielił „Przeglądowi Sportowemu”. Według niego wszystko jest jasne. Gdyby rzeczywiście skończyło się na tym, iż Biało-Czerwoni nie udadzą się do Paryża, nie miałoby to zbyt wiele wspólnego ze sportem jako takim.

– To byłaby polityczna decyzja, która nie zależy ode mnie – stwierdził Serb. Trener uważa, iż prowadzona drużyna straciłaby wielką szansę na historyczny triumf, którego nie udało się osiągnąć nigdy wcześniej. – Byłbym ogromnie rozczarowany, bo to oznaczałoby, że nie mamy możliwości uczestniczenia w turnieju, który moglibyśmy wygrać – powiedział.

Nikola Grbić twierdzi, że Polska ma szanse na złoty medal igrzysk olimpijskich

– Status MKOl jasno mówi, że nie można nikomu zakazać udziału w igrzyskach. Jest za to możliwość występu pod neutralną flagą i rozumiem, że nie będzie tej rosyjskiej, bo w końcu mowa o kraju, który wypowiedział wojnę – mówił selekcjoner naszych siatkarzy. Właśnie takie rozwiązanie chce zastosować MKOl i próbuje je przeforsować mimo sprzeciwu wielu państw. Inni bowiem uważają, że Rosjanie i Białorusini powinni zostać wykluczeni kompletnie, ponieważ nawet bez flag i tak każdy wie, kto, z jakiego kraju pochodzi.

Na koniec tego wątku Serb wyraził nadzieję, że Polacy jednak zdecydują się na wyjazd do stolicy Francji. – Mam nadzieję, że z naszej strony do bojkotu nie dojdzie i pojedziemy do Paryża, żeby spróbować powalczyć o złoto – podsumował.

Czytaj też:

Legenda PGE Skry Bełchatów wróci do klubu? Zaskakujące doniesienia lokalnych dziennikarzyCzytaj też:

Koniec pewnej ery w Skrze Bełchatów. Odchodzi wielka postać