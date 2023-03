Wspaniałe wieści dla Projektu Warszawa. Gwiazdor przedłużył kontrakt

Tegoroczny sezon Projektu Warszawa miewał wzloty i upadki, jednak obecnie podopieczni Piotra Grabana radzą sobie znakomicie i w tabeli PlusLigi zajmują czwartą lokatę. Lepsi od nich są jedynie siatkarze Asseco Resovii Rzeszów, Aluronu CMC Warty Zawiercie oraz Jastrzębskiego Węgla. Niedawno warszawianie przedłużyli umowę z Arturem Szalpukiem, a teraz poinformowali, że jedna z ich największych gwiazd, a jednocześnie legenda tego zespołu, również pozostanie na dłużej w klubie.

Projekt Warszawa przedłużył kontrakt z gwiazdorem

Włodarze Projektu Warszawa poinformowali za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej klubu, a także mediów społecznościowych, że Jakub Kowalczyk po raz kolejny przedłużył kontrakt. Tym razem doświadczony siatkarz zostanie w zespole co najmniej do 2024 roku. Zainteresowany występuje w zespole nieprzerwanie od 2015 roku i nie ukrywa radości z faktu, iż będzie mógł to robić dłużej.

– Świetnie czuję się w Projekcie Warszawa, spędziłem tu już kilka ładnych lat, a teraz szykuje się kolejny rok w stolicy. To już jest kawał pięknej przygody, a przed nami przecież kolejne wyzwania, których nie mogę się doczekać – cytuje słowa Jakuba Kowalczyka oficjalna strona internetowa Projektu Warszawa.

Piotr Gacek dumny z przedłużenia kontraktu przez Jakuba Kowalczyka

Dyrektor sportowy oraz wiceprezes zarządu Projektu Warszawa Piotr Gacek nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z decyzji Jakuba Kowalczyka o chęci pozostania w zespole na dłużej.

– Kuba Kowalczyk to bardzo ważna postać naszego zespołu oraz niezwykle doświadczony zawodnik, który od wielu lat pokazuje, że potrafi zaprezentować swoje umiejętności nawet w najtrudniejszych momentach. Także w tym sezonie przekonaliśmy się o tym, że Kuba jest ważnym punktem naszej drużyny – mówił.

