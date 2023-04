Pierwszy półfinalista PlusLigi czeka na rywala. Przypominamy terminarz play-offów

Do fazy play-off, która walczy o mistrzostwo Polski zgodnie z tradycją awansowało osiem drużyn, które mierzą się przeciwko sobie w spotkaniach do trzech wygranych. Pary stworzyły drużyny z miejsc 1–8, 2–7, 3–6 oraz 4–5. Największą niespodzianką jest brak PGE Skry Bełchatów, dla której bieżący sezon był bardzo trudny. W środę 12 kwietnia poznaliśmy pierwszego półfinalistę PlusLigi, który na pewno w tym sezonie zagra o medale. Chodzi oczywiście o Jastrzębski Węgiel, który przez lwią część sezonu przewodził stawce w fazie zasadniczej.

Podopieczni Marcelo Mendeza zmierzyli się z Treflem Gdańsk, w którym ostatnie play-offy rozgrywał Mariusz Wlazły, który poinformował o zakończeniu kariery. Wicemistrzowie Polski w dwóch pierwszych meczach byli zdecydowanie lepsi od przeciwników, a podopieczni Igora Juricicia dopiero w trzecim – decydującym starciu postawili się rywalom. Ostatecznie to doświadczenie Jastrzębian spowodowało, że już czekają w półfinale na zwycięzcę pary Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn.

Dotychczasowe wyniki ćwierćfinałów PlusLigi 2022/23

Asseco Resovia – Stal Nysa 3:0, 3:0

Aluron CMS Warta Zawiercie – AZS Olsztyn 3:0, 3:0

Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk – 3:0, 3:0, 3:1

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa 3:2, 3:2

Terminarz fazy play-off:

piątek, 14 kwietnia

3. mecz: PSG Stal Nysa – Asseco Resovia (17:30)

3. mecz: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (20:30)

sobota, 15 kwietnia

3. mecz: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie

ew. 4. mecz: PSG Stal Nysa – Asseco Resovia Rzeszów

niedziela, 16 kwietnia

ew. 4. mecz: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie

ew. 4. mecz: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

środa, 19 kwietnia

ew 5. mecz: Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa

ew. 5. mecz: Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn

ew. 5. mecz: Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk

ew. 5. mecz: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa

Półfinały, również toczone do trzech wygranych meczów, potrwają od 22 do 30 kwietnia, a starcia o medale toczyć się będą w dniach od 3 do 17 maja.

