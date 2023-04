Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn w play-offach PlusLigi. Gdzie, kiedy transmisja na żywo w TV i online?

Czy w Zawierciu dojdzie do sensacji? Aluron CMC Warta wydawała się być murowanym kandydatem do miejsca w najlepszej czwórce PlusLigi. Drużyna trenera Michała Winiarskiego ma jednak ogromne problemy w ćwierćfinale. Indykpol AZS Olsztyn mocno postawił się wiceliderowi po fazie zasadniczej, a awans do półfinału rozstrzygnie się w środę, meczem na gorącym terenie w Zawierciu.

Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn. Transmisja na żywo

Choć oba mecze w Zawierciu skończyły się wynikiem 3:0 dla gospodarzy, w środowe popołudnie to siatkarze Aluronu CMC Warty będą pod ścianą. Oczekiwania względem drużyny prowadzonej przez trenera Winiarskiego są spore. Gracze tacy jak Uros Kovacević czy Bartosz Kwolek, z pewnością chcieliby zagrać o medale w PlusLidze.

Problemy ma jednak drugi z wymienionych. Kwolek był jedną z najważniejszych postaci w drużynie z Zawiercia w trakcie sezonu. Teraz na boisku zastępuje go Marcin Waliński, doświadczony przyjmujący, ale z pewnością obecnie posiadający mniejszy potencjał sportowy od reprezentanta Polski. Jeśli Kovacević będzie osamotniony w ofensywie (liczyć można również na Dawida Konarskiego), Olsztynianie mogą mieć ułatwione zadanie do rozczytania sposobu gry przeciwników.

Po olsztyńskiej stronie dwa kapitalne mecze w Iławie zagrał Karol Butryn. Od postawy atakującego Indykpolu AZS z pewnością będzie sporo zależało również w środę.

Gdzie oglądać środowy mecz o półfinał PlusLigi?

Spotkanie Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn rozpocznie się o g. 17:30 i ten mecz będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport. Transmisja online dostępna będzie na platformie Polsat Box Go. Na zwycięzcę z pary zawierciańsko-olsztyńskiej czeka wicemistrz kraju, Jastrzębski Węgiel.

Dotychczasowe wyniki ćwierćfinałów PlusLigi 2022/23

Asseco Resovia Rzeszów – Stal Nysa 3:0, 3:0, 3:1



– Stal Nysa 3:0, 3:0, 3:1 Aluron CMS Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn 3:0, 3:0, 2:3, 0:3



Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk – 3:0, 3:0, 3:1



– Trefl Gdańsk – 3:0, 3:0, 3:1 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa 3:2, 3:2, 2:3, 3:1

Faza półfinałowa PlusLigi rozpocznie się już w najbliższy weekend. W sobotę i niedzielę swoje mecze rozegrają mistrzowie Polski z Kędzierzyna-Koźla oraz lider fazy zasadniczej rozgrywek, Asseco Resovia. Pierwsze dwa mecze odbędą się w Rzeszowie.

