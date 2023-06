Lider Jastrzębskiego Węgla zostaje w klubie! Jest oficjalne potwierdzenie

Mistrzowski skład Jastrzębskiego Węgla w przyszłym sezonie pozostanie niemal nienaruszony. Niespełna dwa tygodnie temu klub wydał powiadomienie o przedłużeniu kontraktu z obecnym szkoleniowcem Marcelo Mendezem, licząc na kolejne sukcesy. Teraz kibice dowiedzieli się, że jedna z ich największych gwiazd także pozostanie w zespole na kolejny sezon.

Moustapha M'Baye przedłużył kontrakt z Jastrzębskim Węglem

Moustapha M'Baye trafił do Jastrzębskiego Węgla z Cuprum Lubin w styczniu 2023 roku, by zastąpić kontuzjowanego Łukasza Wiśniewskiego i niemalże z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem ekipy Marcelo Mendeza. Środkowy okazał się brakującym ogniwem do doskonale funkcjonującego kolektywu, co z czasem zostało udowodnione, jak jastrzębianie sięgnęli po tytuł mistrza kraju i klubowego wicemistrza Europy. W związku z tym władze JW zdecydowały o przedłużeniu kontraktu z zawodnikiem.

– Moustapha M’Baye przychodził do nas w trudnym momencie, ale doskonale wypełnił lukę po Łukaszu Wiśniewskim. Świetnie odnalazł się w szatni Jastrzębskiego Węgla, a na boisku wniósł sporo pozytywnej energii oraz zapewnił wysoką jakość sportową. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że był to nasz transferowy strzał w dziesiątkę. Cieszę się bardzo, że ta współpraca będzie kontynuowana – powiedział dla klubowych mediów prezes Jastrzębskiego Węgla, Adam Gorol.

Moustapha M’Baye zadowolony z przedłużenia kontraktu

31-letni środkowy pochodzenia senegalskiego nie ukrywał wielkiej dumy z możliwości reprezentowania Jastrzębskiego Węgla w kolejnym sezonie. Zarówno on, jak i klub byli zadowoleni ze współpracy, dlatego szybko doszli do porozumienia w związku z przedłużeniem kontraktu.

– Ja czułem się tutaj niesamowicie, przeżyłem coś wspaniałego, więc dlaczego tego nie kontynuować. Jestem dumny, że mogę być w takim klubie. Dla każdego siatkarza ważna jest możliwość bycia w klubie z taką historią, tak dobrze zorganizowanym, który bije się o najważniejsze cele i który w składzie ma niesamowitych graczy, od których możesz się wiele nauczyć, ale którzy też mogą cię inspirować każdego dnia. Więc po prostu chcę dalej być wśród tych najlepszych i podnosić swoje umiejętności. I dlatego cieszę się, że obie strony się dogadały. Ja czułem, że jeżeli będzie taka możliwość, żeby tutaj zostać, to trzeba się dogadać. Bo wydaje mi się, że ta koszulka Jastrzębskiego Węgla do mnie pasuje i w przyszłym roku, niezależnie jaki będzie projekt koszulki, dalej będzie dobrze na mnie „leżała” – mówił Moustapha M’Baye.

