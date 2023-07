Rygorystyczne zmiany w FIVB. Wilfredo Leon byłby zdyskwalifikowany

Rada administracyjna FIVB zatwierdziła kilka zmian w Regulaminie Sportowym FIVB, które dotyczą m.in. zmiany macierzystej federacji, a co za tym idzie barw narodowych. Jak donoszą przedstawiciele międzynarodowej federacji siatkarskiej, zrobiono to po to, „aby jeszcze bardziej zwiększyć uczciwość, przejrzystość i integralność w sporcie”.

FIVB zaostrza przepisy

Nowe przepisy FIVB są bardziej rygorystyczne, niż były dotychczas. Wcześniej, kiedy np. Wilfredo Leon zmieniał federację z kubańskiej na polską wystarczyło, by przez dwa lata mieszkał w Polsce. Teraz ten zapis zmieniono i zawodnicy muszą teraz w nowym miejscu zamieszkania spędzić co najmniej trzy kolejne lata.

Ponadto Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej zdecydowała się wprowadzić dodatkowy warunek ogólny, zgodnie z którym zawodnicy, którzy chcą dokonać zmiany barw narodowych nie mogą reprezentować seniorskiej drużyny narodowej swojej macierzystej federacji. W przypadku wcześniej wspomnianego Wilfredo Leona, ten zapis automatycznie by go zdyskwalifikował, ponieważ ma na swoim koncie występy w kadrze Kuby.

Inne zmiany rady administracyjnej FIVB

Rada administracyjna FIVB zatwierdziła również zmiany w strukturze opłat administracyjnych za zmianę federacji. Ustalona odgórnie stała opłata została zastąpiona bardziej elastycznym systemem skalowanej opłaty, który uwzględnia czas inwestycji w zawodnika przez pierwotną federację Pochodzenia oraz różnice między nimi.

„Zmiana ta ma na celu zapewnienie bardziej sprawiedliwego i proporcjonalnego podejścia do rekompensaty solidarnościowej związanej z rozwojem zawodników, którzy zmieniają federację pochodzenia” – czytamy.

Zmiany związane ze zmianą federacji pochodzenia w przepisach sportowych FIVB wejdą w życie 21 września.

