Zaskakujący transfer do PlusLigi. Wielki talent zabłysnął w meczu przeciwko Polsce

Aluron CMC Warta Zawiercie wzmacnia się przed kolejnym sezonem PlusLigi. W ubiegłej kampanii nie udało się powtórzyć, ani poprawić historycznego sukcesu z 2021/2022, kiedy zespół zdobył brązowy medal. W związku z tym klub Kryspina Barana ruszyła do ofensywy transferowej, po której drużynę wzmocnili m.in. Mateusz Bieniek (PGE Skra Bełchatów), Szymon Gregorowicz (LUK Lublin), Karol Butryn (Indykpol AZS Olsztyn) oraz Luke Perry (Trefl Gdańsk).

Wielki talent dołączył do Aluronu CMC Warty Zawiercie

W czwartek 13 lipca zespół poinformował o kolejnym transferze, którym jest... wielka nadzieja kanadyjskiej siatkówki. Samuel Cooper, bo o nim mowa w przyszłym sezonie będzie reprezentował barwy Jurajskich Rycerzy. Dla 22-latka będzie to pierwszy klub w zawodowej karierze, bo wcześniej występował w uniwersyteckim McMaster Marauders.

Kariera młodego Kanadyjczyka nabrała tempa, kiedy dostał szansę od trenera Tuomasa Sammelvuo podczas turnieju Ligi Narodów i wystąpił w podstawowym składzie w meczu Polska – Kanada. Mimo porażki 0:3, Cooper był wyróżniającą się postacią i został najlepiej punktującym zawodnikiem spotkania, kończąc 15 z 31 ataków i dokładając do tego 3 asy i blok.

Prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie ujawnia kulisy transferu

Transfer Kanadyjczyka skomentował prezes klubu Kryspin Baran, który zdradził kulisy tego ruchu. – Z wielką radością oglądaliśmy występ Sama w starciu z naszą reprezentacją, bo zaledwie kilka godzin wcześniej dopięliśmy ostatnie formalności dotyczące jego transferu. To gracz, który zwrócił na siebie uwagę między innymi kilku mocnych włoskich klubów, ale one interesowały się nim w kontekście sezonu 2024/2025 – poinformował.

– W międzyczasie Samuel zrezygnował z ostatniego roku studiów i postanowił już teraz poszukać miejsca do rozwoju z szansą na grę, a my byliśmy jednym z nielicznych klubów na tym poziomie, które mogły mu to zaoferować – dodał.

Prezes Zarządu Aluron CMC Warty Zawiercie powiedział również, że zbierając informacje na temat Coopera klub usłyszał z wielu źródeł w Kanadzie, że to siatkarz, o którego wielkim potencjale mówi się głośno od kilku lat.

Samuel Cooper: Gdy dostałem ofertę wiedziałem, że muszę ją przyjąć

Wśród jego atutów Kryspin Baran wymienił skoczność i dynamika, ale warunki fizyczne to niejedyne atuty Kanadyjczyka. – Podczas turnieju VNL w Ottawie Michał Winiarski został poproszony, aby poprowadzić seminarium dla lokalnych trenerów. Wśród zawodników, których miał do dyspozycji na pokazowym treningu, był między innymi właśnie Sam Cooper. Dzięki temu nasz szkoleniowiec mógł doświadczyć pracy z nim na żywo i był pod wrażeniem, że już na tym etapie rozwoju oprócz fizyki posiada też duże umiejętności techniczne. Było to dla nas potwierdzenie, że choć myślimy o nim w kontekście przyszłości, bo ma potencjał, by być graczem dużego formatu, to jednocześnie jest gotowy, by już teraz spełniać w naszej drużynie ważną rolę. Od tego momentu zaczęliśmy konkretyzować rozmowy. Bardzo się cieszę, że zakończyły się one pomyślnie i od jesieni będziemy oglądać Sama w żółto-zielonych barwach – zakończył.

Cooper pochodzi z miasta Hamilton w prowincji Ontario i tam uczęszczał do szkoły średniej Hamilton District Christian High. – Gdy tylko dostałem ofertę z Zawiercia, wiedziałem, że muszę ją przyjąć. Ten klub to dla mnie idealne miejsce, by się rozwijać i nauczyć wygrywać, bo dopiero zaczynam profesjonalną karierę. Chciałem grać wśród najlepszych siatkarzy na świecie w klubie z najwyższego poziomu ze względu na kulturę pracy i rywalizacji. Mam wobec samego siebie duże oczekiwania i wierzę, że Michał Winiarski i koledzy z drużyny pozwolą mi osiągnąć ten poziom – komentuje w klubowych mediach młody zawodnik.

