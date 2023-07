Polska – USA w finale Ligi Narodów. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Polscy siatkarze kontynuują wspaniałą serię zwycięstw. Dzięki wygranej nad Brazylią i Japonią Biało-Czerwoni zapewnili już sobie przynajmniej srebrny medal Ligi Narodów. Apetyty są jednak większe i sięgają złota. Już teraz wiadomo, że będzie to historyczny VNL dla polskiej siatkówki, bowiem nigdy jeszcze nie zdarzyło się, by męska i żeńska kadra zdobyła w tym samym roku medal.

Polska zagra o złoto Ligi Narodów

Przed polskimi siatkarzami ostatnia przeszkoda w drodze po złoto Ligi Narodów. Amerykanie to mocna kadra, która zakończyła fazę zasadniczą VNL na pierwszym miejscu, wyprzedzając Japonię i Polskę. W ćwierćfinale potrzebowali tie-breaka do wyeliminowania mistrzów olimpijskich, Francuzów. W półfinale poszło im o wiele lepiej.Bez straty seta pokonali mistrzów świata Włochów, przez co szybko mogli wrócić do hotelu.

Amerykanie i Polacy mierzyli już się ze sobą w obecnej edycji Ligi Narodów. W meczu rozgrywanym podczas turnieju VNL w Rotterdamie górą była ekipa z Ameryki Północnej. Zawodnicy Johna Sperawa wygrali 3:0, a najskuteczniejszym graczem meczu był siatkarz Asseco Resovii Rzeszów, Torey Defalco. W finale VNL Nikola Grbić najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać z Bartosza Kurka, któremu odnowiła się dawna kontuzja. Przez to w meczu z Japonią występował cały czas Łukasz Kaczmarek.

Mecz z USA to starcie, które ma wiele plusligowych wątków. W kadrze Stanów Zjednoczonych roi się od graczy występujących w Polsce. Erik Shoji, David Smith, Jake Hanes i Defalco grają na co dzień w polskich klubach. Dodatkowo Taylor Averill, Micah Ma’a, Garett Muagututia, Jeffrey Jendryk, Thomas Jaeschke mają w CV doświadczenie występów w klubach nad Wisłą.

Polska – USA w finale Ligi Narodów. Transmisja TV, online

Mecz Polska – USA rozpocznie się 23 lipca o godzinie 20:00 w gdańskiej Ergo Arenie. Spotkanie będzie transmitowane w TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Ponadto istnieje możliwość obejrzenia transmisji online w serwisach TVPSPORT.PL, Polsat Box Go oraz Volleyball World TV.

Czytaj też:

Legenda światowej siatkówki chwali reprezentanta Polski. „Jego gra jest nieprawdopodobna”Czytaj też:

Nikola Grbić – selekcjoner, który zamienia wyzwania w medale. Kolejny taki już dziś