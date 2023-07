Szczere wyznanie Tomasza Fornala. Taki jest Nikola Grbić

Czego Nikola Grbić się nie dotknie, zamienia w medal. Od kiedy Serb jest selekcjonerem reprezentacji Polski zaszło sporo zmian, co procentuje świetną grą na arenie międzynarodowej i pierwszym miejscem w światowym rankingu FIVB.

Szczere wyznanie Tomasza Fornala

Grbić jest selekcjonerem siatkarskiej kadry od 12 stycznia 2022 roku i do tej pory zdobył brąz Ligi Narodów 2022, wicemistrzostwo świata i złoto VNL 2023. To jeszcze nie koniec, bo w tym sezonie reprezentacyjnym wciąż do rozegrania są mistrzostwa europy oraz kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

O tym, jak kadra BIało-Czerwonych wygląda od środka wypowiedział się w programie „Podcast Olimpijski” w Interii przyjmujący Tomasz Fornal, który stanowi o sile reprezentacji Polski. – Nie wiem, czy można tu przeklinać. Mamy naprawdę za******ą ekipę. Zaczęło się to w zeszłym roku i nie wiem, czy od tego czasu byłem świadkiem jakiejkolwiek poważnej „spiny”. Mega dobrze się dogadujemy, ale to nie zmienia faktu, że na treningach jest rywalizacja. – wyznał siatkarz Jastrzębskiego Węgla.

Tomasz Fornal: Taki jest Nikola Grbić

Finalista zeszłej edycji Ligi Mistrzów zdradził również, jaki jest Nikola Grbić. – Jest dość specyficzny. Jest zamknięty i nie mówi za dużo. Jeżeli ma jakieś uwagi na treningu, to oczywiście podejdzie i powie co myśli – powiedział.

– Chyba żaden z zawodników nie ma takiej bliskiej relacji z trenerem, żeby chodzić na kawę i rozmawiać. Jest to jeden z najlepszych trenerów, z jakimi pracowałem – zakończył.

Reprezentanci Polski mają obecnie wolne, a do treningów wrócą 5 sierpnia. Najpierw czeka ich Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który zaplanowany jest na 18 – 20 sierpnia. Następnie w dniach 31 sierpnia – 16 września odbędą się mistrzostwa Europy. A na zakończenie sezonu kadrowego BIało-Czerwoni zawalczą w kwalifikacjach olimpijskich. Turniej odbędzie się: 30 września – 8 października.

