Paweł Zatorski wskazał wielki atut Nikoli Grbicia i jego sztabu. Nie wahał się

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa Europy siatkarzy, czyli kolejna ważna impreza zaplanowana na lato 2023. Nasza kadra obecnie przygotowuje się do startu w nich. Trwa zgrupowanie w Spale, podczas którego Paweł Zatorski znalazł chwilę na rozmowę, aby opowiedzieć o nastawieniu całej drużyny do nadchodzących rozgrywek. Libero wspomniał też, co jest wielkim atutem Biało-Czerwonych.

Oto największy atut sztabu Nikoli Grbicia

Przypomnijmy, że całkiem niedawno podopieczni Nikoli Grbicia niespodziewanie wygrali Ligę Narodów, prezentując znakomitą siatkówkę. W związku z tym 33-latek został zapytany o to, czy reprezentacja Polski w najbliższym czasie może być jeszcze lepsza.

– Oczywiście, posiadamy rezerwy. Mamy to szczęście, że nasz sztab szkoleniowy nie osiada na laurach. Niezależnie od tego, czy na turniejach zdobywamy medale na turniejach, oni dążą do tego, byśmy poprawiali poszczególne elementy w grze, w których inne zespoły mają nad nami przewagę. Dlatego przed nami kolejna odprawa wideo. Będziemy oglądać te rzeczy, które możemy ulepszyć – stwierdził na antenie TVP Sport.

Na czym obecnie skupiają się podopieczni Nikoli Grbicia?

– Obecnie dużo pracujemy nad siłą i wytrzymałością. Nasi trenerzy od przygotowania fizycznego mocno dbają o to, byśmy nie czuli się wypoczęci – stwierdził libero z uśmiechem na ustach. – Myślę, że to jest jedyna słuszna droga do tego, aby trafić z formą w późniejszych, decydujących momentach sezonu – dodał.

Zatorski został zapytany również o to, z jakim nastawieniem Polacy pochodzą do mistrzostw Europy. Na przykład Nikola Grbić ma dość osobliwe, ponieważ wprost przyznał, że dla niego priorytetem są igrzyska olimpijskie, a teraz najważniejsza kwestia to zakwalifikowanie się do nich.

– W tej chwili skupiamy się na tym, co jest najbliżej – przyznał jednak libero. – Oczywiście znamy wagę obu turniejów, ale teraz chyba każdy marzy o tym, byśmy w mistrzostwach Europy dotarli do Rzymu i tam bili się o najważniejsze trofeum. Ale niezależnie od tego, jaki wynik uzyskamy, zamierzamy dawać z siebie maksimum również później, by zakwalifikować do igrzysk olimpijskich przy pierwszej możliwej okazji – podsumował.

