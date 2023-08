Gwiazda światowej siatkówki pod wrażeniem Polski. Same komplementy

Polskie siatkarki podbiły w tym roku serca kibiców. Zawodniczki Stefano Lavariniego najpierw były rewelacją Ligi Narodów, zdobywając pierwszy od 55 lat medal imprezy rangi światowej. Teraz chcą pójść w ślady słynnych „Złotek” i przywieźć do Polski krążek mistrzostw kontynentu. Zadanie nie jest łatwe, bowiem chrapkę na sukces ma także wiele innych reprezentacji.

Legenda światowej siatkówki z podziwem o Polsce

Polki rozpoczęły mistrzostwa Europy od zwycięstwa 3:0 nad Słowenią. W niedziele „dorzuciły” wygraną 3:1 nad prowadzoną przez trenera ŁKS-u Commercecon Łódź Alessandro Chiappiniego kadrą Węgier. Zwycięstwo przyszło łatwo, ale mogłoby być łatwiej, gdyby nie było potrzeby rozgrywania czwartego zwycięstwa. Mimo to, Polki szybko udały się do hotelu, by przygotować się na kolejny mecz.

Hitowe starcie z Serbkami odbędzie się zaledwie kilkanaście godzin po zakończeniu poprzedniego meczu. Rywalki prowadzone przez legendarnego Giovanniego Guidettiego, to czołowy zespół świata, który w ubiegłym roku zdobył mistrzostwo świata. W jego składzie znajduje się jedna z największych gwiazd siatkówki ostatnich kilkunastu lat, Maja Ognjenović. Serbska siatkarka, która w przeszłości grała w Chemiku Police oraz Impelu Wrocław, nie ukrywała w rozmowie z Interią podziwu dla stanu polskiej kadry i całego biało-czerwonego volleya.

– Nigdy nie chcę nikogo wyróżniać, ale jest jasne, że od kiedy drużynę przejął Stefano Lavarini, zespół się rozwinął. Wiele zawodniczek gra w polskiej lidze. I choć jeszcze nie można jej umieścić na poziomie ligi tureckiej czy włoskiej, w polskich klubach wykonuje się dobrą pracę. Chemik Police, dwa kluby w Łodzi, Developres Rzeszów... Nie chcę mówić, że zagraniczni trenerzy coś zmienili, ale jest oczywiste, że polska federacja daje siatkarkom dużo wsparcia, pewnie ma też sporo pieniędzy od sponsorów. Dla mnie to naprawdę imponujące, jak wszystko dobrze tam działa – powiedziała Ognjenović.

Walka o pozycję liderek grupy

Zwycięstwo Polski sprawi, że Biało-Czerwone przesuną się na pozycję liderek, a także zdobędą kolejne cenne punkty do rankingu FIVB. W sztabie kadry Serbii znajduje się Jelena Blagojević, która do ubiegłego sezonu przywdziewała barwy klubowe Developresu Bella Dolina Rzeszów.

Czytaj też:

Tomasz Fornal o sytuacji w kadrze Biało-Czerwonych. Zdradził, jakie panują nastrojeCzytaj też:

Wiemy, kiedy Nikola Grbić ogłosi skład reprezentacji na ME. Serb podał datę