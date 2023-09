Polska – Dania w fazie grupowej ME. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, online

Polscy siatkarze nie mają sobie równych w dotychczasowych starciach podczas mistrzostw Europy 2023 rozgrywanych w Macedonii. Zawodnicy Nikoli Grbicia pokonali bez straty seta zarówno współgospodarzy imprezy, jak i Czechów bez straty seta. Najgroźniejszy rywal, Holendrzy, zdołali wydrzeć zwycięzcom Ligi Narodów tylko jedną partię. Do końca fazy grupowej pozostały jeszcze dwa spotkania.

Polska zmierzy się z outsiderem grupy

Od samego początku wiadome było, że faza grupowa ma stanowić dla Biało-Czerwonych przetarcie przed fazą pucharową. Wyrównana walka zacznie się najprawdopodobniej w ćwierćfinale. Ostatnie lata pokazały, że najtrudniejszą fazą dla Polaków jest półfinał, tym bardziej jeśli ma się w nim mierzyć ze Słowenią. Do tego czasu jeszcze spora droga.

Grbić swoimi wyborami nie ukrywa, że traktuje fazę grupową jako szansę dla rezerwowych. Trudno przewidzieć, jaki skład desygnuje Serb na kolejne spotkanie. Wiele gry otrzymuje Łukasz Kaczmarek kosztem Bartosza Kurka, który zdaniem trenera nie jest jeszcze w optymalnej formie. Nawet drugi skład Biało-Czerwonych bez problemów radzi sobie z przeciwnikami.

Trudno mówić o Duńczykach jako o wymagającym rywalu. Choć nie należy nikogo lekceważyć, to nadchodzący przeciwnicy na obecnym turnieju nie zdobyli nawet punktu. Dla Danii to drugi występ w historii na ME. Poprzedni miał miejsce 10 lat podczas współorganizowanego z Polską turnieju. Zawodnicy Kristiana Kndusena (na co dzień asystenta w Volero Le Cannet) mają na koncie cztery porażki po 1:3. Urwanie seta Holendrom można uznawać za mały sukces.

Polska – Dania na EuroVolley 2023. Gdzie oglądać? Transmisja TV, online

Mecz Polska – Dania w ramach fazy grupowej mistrzostw Europy rozpocznie się we wtorek 6 sierpnia, o godzinie 20:00. Transmisję TV z meczu przeprowadzą stacje Polsat Sport, TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto dostępna będzie transmisja online w na stronie internetowej TVP Sport oraz w serwisie Polsat Box Go.

