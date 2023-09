Kiedy następny mecz polskich siatkarzy? To z nimi zagrają w 1/8 finału

Polacy przeszli przez fazę grupową mistrzostw Europy jak burza. Biało-Czerwoni, zgodnie ze wszystkimi przewidywaniami i oczekiwaniami, awansowali do play-offów z pierwszego miejsca. W związku z tym dopisało im szczęście jeśli chodzi o drabinkę dalszej części turnieju, a przynajmniej jeśli chodzi o starcie w ramach 1/8 finału. Wiemy już, że przeciwnikami podopiecznych Nikoli Grbicia będą Belgowie.

Polska zmierzy się z Belgią w 1/8 finału mistrzostw Europy

Nasi rodacy będą zdecydowanymi faworytami w tym pojedynku, zwłaszcza że w trakcie wcześniejszych meczów wielokrotnie pokazali moc. W grupie stracili bowiem jednego seta w pięciu rozegranych spotkaniach i to mimo faktu, iż serbski szkoleniowiec mocno rotował składem. Sprawdził zarówno dyspozycję rezerwowych jak i różne warianty taktyczne, co pomogło mu przygotować się do play-offów.

Z Belgami powinien jednak zagrać najmocniejszy skład, choć w tej chwili niepewna jest najbliższa przyszłość Aleksandra Śliwki. Przyjmujący kończył starcie z Czarnogórą z wyrazem bólu na twarzy i nie wiadomo, czy będzie w pełni sił już na 1/8 finału. Poza nim wszystkie gwiazdy – jak Wilfredo Leon czy Bartosz Kurek – są gotowe do boju.

Kiedy mecz Polska – Belgia w 1/8 finału mistrzostw Europy?

Reprezentacja Polski będzie miała kilka dni przerwy, zanim przystąpi do dalszej rywalizacji w mistrzostwach Europy. Mecze 1/8 w play-offach zaplanowano na od 8 do 10 września, a Biało-Czerwoni ruszą do boju w ostatnim możliwym terminie. W efekcie na spotkanie naszych siatkarzy z Belgami trzeba będzie poczekać do niedzieli 10 września. Wtedy to zagramy w Bari, a starcie rozpocznie się o godzinie 21:00. To zła wiadomość, ponieważ oznacza to, iż mecz siatkarzy nałoży się czasowo na ten piłkarski z Albanią.

Jak zwykle potyczkę tę będzie można oglądać na dwa różne sposoby. Klasyczną transmisję w telewizji przeprowadzą TVP 1 oraz Polsat Sport. Internauci oczywiście też nie pozostaną stratni. W formie online obejrzą to spotkanie albo w serwisie sport.tvp.pl albo na platformie polsatboxgo.pl.

