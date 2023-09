Faworyt do medalu mistrzostw Europy traci siatkarza. Gwiazdor bez formy

Polscy siatkarze awansowali do 1/8 mistrzostw Europy. Zawodnicy trenera Nikoli Grbicia w świetnym stylu pokonali wszystkich rywali w fazie grupowej. Teraz czeka ich faza pucharowa, gdzie nie ma żadnego marginesu błędu. Chrapkę na złote medale mają także Francuzi, którzy w dalszym etapie rozgrywek będą musieli powalczyć bez swojej wielkiej gwiazdy.

Earvin N’Gapeth nie zagra już na mistrzostwach Europy 2023

Francja awansowała do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Zawodnicy Andrei Gianiego wygrali cztery z pięciu spotkań. Aktualni mistrzowie Europy nieoczekiwanie przegrali z Rumunią 1:3, wywołując tym samym olbrzymią sensację. Od początku turnieju Włoch nie mógł liczyć na dobrą skuteczność Earvina N’Gapetha, czołowego siatkarza świata. Przyjmujący długo nie był dostępny dla kadry, gdyż borykał się z problemami zdrowotnymi. To poskutkowało fatalną dyspozycją m.in. w meczu z Rumunami.

W rozmowie z portalem RMC Sport Giani ogłosił, że w dalszej części turnieju nie będzie korzystał z zawodnika Halkbanku Ankara. Przyznał, że sam „zmusił” go do gry w dwóch spotkaniach, ale nie zamierza robić tego dłużej. Z wypowiedzi można podejrzewać, że decyzja nie nosi znamion wyrzucenia z zespołu. N’Gapeth ma nadal wspierać zespół.

– Kiedy zawodnik przestaje grać na tak długo, potrzebuje czasu, aby wrócić na swój poziom. Zaczął dotykać piłki 6 sierpnia, cztery tygodnie temu, to niewiele na tym poziomie. Zmusiłem go do rozegrania dwóch meczów, aby móc go ocenić. Nie jest gotowy do gry i bycia Earvinem, którego wszyscy znają – powiedział Giani.

Francuzi powalczą o ćwierćfinał mistrzostw Europy

W meczu o ćwierćfinał Francuzi zagrają w Warnie ze współgospodarzami imprezy, Bułgarami. W przypadku wygranej Trójkolorowi mogą otrzymać szansę do rewanżu na Rumunii, która z kolei powalczy z Chorwacją.

