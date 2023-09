Tomasz Fornal zdradził siatkarskie zalety kadry. To daje im dobre wyniki

Polscy siatkarze powalczą o złoto mistrzostw Europy. Po 14 latach znów awansowali do finału. Zawodnicy Nikoli Grbicia w fazie pucharowej EuroVolley 2023 notują same zwycięstwa 3:1. Najpierw pokonali Belgów, następnie Serbów, a w półfinale Słoweńców. To sprawia, że znaleźli się w finale wraz z gospodarzami imprezy i obrońcami tytułu, Włochami.

Tomasz Fornal zdradził atut Polaków

Włosi podobnie jak Polacy w ojczyźnie mogą liczyć na wielki doping kibiców. Choć w meczu Biało-Czerwonych nie oglądaliśmy wypełnionych trybun, to gdy na parkiet wyszli zawodnicy Ferdinando De Giorgiego, hala w Rzymie eksplodowała. Italia po ciekawym, lecz jednostronnym meczu pokonała Francuzów 3:0.

Dla Polaków mecz z Włochami będzie okazją do rewanżu za ubiegłoroczny finał mistrzostw świata w Polsce. W katowickim Spodku Azzurri wygrali 3:1 po bardzo dobrym meczu. Tomasz Fornal, przyjmujący polskiej kadry, zdradził, że reprezentacji sprawdzili kursy bukmacherów na ten mecz. Według nich finał ME nie ma zdecydowanego faworyta. Gracz Jastrzębskiego Węgla dodał także, że wielkim atutem Biało-Czerwonych jest wszechstronność. Na przykładzie wystawy stwierdził, że każdy z reprezentantów radzi sobie z wszystkimi elementami gry.

– Każdy potrafi u nas wystawić highballa. Każdy potrafi podstawowe elementy. W tym kierunku poszła siatkówka. Gramy mądrze, bardzo dobrze w bloku i obronie. Włosi też bardzo dużo bronili i blokowali. Gramy cierpliwie. Nie popełniamy głupich błędów. W siatkówce prędzej czy później brzydki błąd może się przytrafić, ale mimo wszystko nasza gra jest ładna dla oka – stwierdził Fornal.

Polska zagra z Włochami o złoto ME

Mecz finału mistrzostw Europy 2023 Włochy – Polska odbędzie się w sobotę, 16 września, o godzinie 21:00. Wcześniej Francja ze Słowenią powalczą o brąz turnieju.

