To zadecyduje o złotym medalu ME. Były trener Polski i Włoch nie ma wątpliwości

Reprezentacja Polski świetnie radzi sobie w sezonie 2023. Po złocie Ligi Narodów ma szansę na zdobycie mistrzostwa Europy. Biało-Czerwoni po raz drugi w historii zagrają w finale tej imprezy. Czternaście lat temu w Turcji byli bezkonkurencyjni. Teraz na drodze staje ekipa, która w ubiegłym roku wyszarpała Polakom mistrzostwo świata.

Andrea Anastasi przewiduje finał ME 2023

Mecz Polski i Włoch elektryzuje cały świat siatkówki. Choć w sobotę rozpoczęły się turnieje kwalifikacyjne pań do igrzysk olimpijskich, to pewnie każdy fan volleya w wolnej chwili zajrzy na to, co będzie się działo w rzymskiej hali. Przed meczem nie brakuje dywagacji na temat mocnych i słabych punktów obu ekip. Można jednak wysnuć wniosek, że słabych nie ma żadna z ekip.

Andrea Anastasi przez dekady pracy trenerskiej miał możliwość pracy zarówno z reprezentacją Włoch, jak i Polski. Były szkoleniowiec Trefla Gdańsk czy Projektu Warszawa w rozmowie z portalem sportpiacenza.it został zapytany o przewidywania przed meczem zespołów, które dobrze zna. Włoch stwierdził, że kluczowe będą detale, bowiem obie ekipy stoją na równym poziomie.

– Spodziewam się trudnego meczu pomiędzy dwoma konkurencyjnymi zespołami, które obecnie rywalizują w ważnych wydarzeniach [między sobą], poczynając od ubiegłorocznych mistrzostw świata. To będzie dobry mecz – powiedział Anastasi. – To dwie podobne drużyny, grają bardzo techniczną siatkówkę i mają ważnych środkowych, są dobrze zorganizowani i mają świetnie wyszkolonych trenerów. Spodziewam się meczu, który rozstrzygnie się w szczegółach, jak na przykład mecz z Francją, w którym Azzurri zagrali znakomicie – dodał obecny szkoleniowiec Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Polska powalczy o drugie mistrzostwo Europy w historii

Mecz o złoto mistrzostw Europy 2023 Włochy – Polska odbędzie się w sobotę, 16 września, o godzinie 21:00. Italia jest obrońcą tytułu sprzed dwóch lat. Wcześniej Francja ze Słowenią powalczą o brąz turnieju.

