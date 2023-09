Polskie siatkarki pod lupą Jekateriny Antropowej. Wymieniła dwa nazwiska

24 września dobiegną końca kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. W związku z tym, że w niedzielnym starciu zmierzą się ze sobą Polki i Włoszki, jedna z siatkarek z drużyny przeciwnej została zapytana o to, co sądzi o naszej drużynie. Jekaterina Antropowa postanowiła wyróżnić dwie zawodniczki, które robią na niej szczególnie duże wrażenie.

Jekaterina Antropowa wyróżniła dwie polskie siatkarki

– To kolejna drużyna, z którą jeszcze nie grałam, ale wygląda na taką, z którą jest trudno – stwierdziła na wstępie tego wątku w rozmowie ze sport.pl. Historia starć Biało-Czerwonych z reprezentantkami Italii jest jednak niejednoznaczna. Z ostatnich 10 meczów Włoszki wygrały 6 i przegrały 4. Porażkę z nami poniosły między innymi w tegorocznej Lidze Narodów. 1 czerwca podopieczne Stefano Lavariniego zwyciężyły 3:1.

Aby Polki podreperowały nieco swoje statystyki, będą musiały wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Atakująca wspomniała o dwóch siatkarkach, które mogą przeważyć szalę zwycięstwa na naszą korzyść. Pierwsza z nich to Joanna Wołosz, choć ona akurat ostatnio nie jest w najwyższej formie. Mimo wszystko Jekaterina Antropowa uważa, że rozgrywająca znakomicie kieruje zespołem i trudno przewidzieć, co wymyśli.

Ponadto Włoszka podkreśliła, iż w polskiej drużynie narodowej jest mnóstwo całkiem wysokich zawodniczek, a to duży atut. W tym względzie wspomniała o Magdalenie Stysiak czy naszych środkowych. – Granie przeciwko nim to duże wyzwanie – stwierdziła. Dodała też, że jest ciekawa, jak potoczy się mecz Polska – Włochy, ponieważ bardzo chce się sprawdzić na tle rywalek o innej charakterystyce. Przypomnijmy, że spotkanie to rozpocznie się o godzinie 20:30 w łódzkiej Atlas Arenie.

