NA ŻYWO: Polska – Włochy. Kluczowy mecz w walce o awans na igrzyska olimpijskie

23:20 Jeszcze jest odpowiedź Italii. 23:19 ŁUKASIK OBIŁA BLOK I JEST AUT! Stefano Lavarini poprosił o czas. 22:19 Przechodząca piłka i Lubian ma punkt. 22:18 Nie wybroniliśmy tej piłki. Źle odbiła Stenzel. 22:17 BLOKUJEMY SYLLĘ, STYSIAK MA PUNKT! 21:17 STYSIAK KOŃCZY PO SKOSIE! 20:17 Danesi się nie pomyliła na środku. Trener Włoszek poprosił o czas. 20:16 Stysiak kontruje! Nie ma mowy o dotknięciu, mamy sporą przewagę! Jeszcze challenge... 19:16 Antropowa w aut! 18:16 Degradi też się myli w serwisie! 17:16 Antropowa zdołała zdobyć punkt. 17:15 Gennari zepsuła zagrywkę. 16:15 Degradi trafiła w boisko po prostej. 16:14 Lubian też zepsuła serwis! 15:14 Degradi po palcach... 15:13 Atakująca zaserwowała w siatkę. 15:12 Stysiak po skosie! 14:12 Ależ mało brakowało, aby Łukasik to wybroniła... 14:11 BLOK, TAŚMA, STYSIAK, PUNKT! 13:11 Rewelacyjna wystawka Wołosz i jeszcze lepszy atak Korneluk! 12:11 Czyrniańska nie trafiła w boisko przy serwisie. 12:10 Kapitalny blok Stysiak! 11:10 Punkt kontaktowy dla Italii... Punkt dla nas, Sylla chce challenge. 11:9 Stysiak nie trafiła w palce przeciwniczek. 11:8 Co za bomba Stysiak z prawego skrzydła! 10:8 Degradi wykorzystała kontrę po prostej. 10:7 Fatalny serwis Gennari! 9:7 Italia przepchnęła piłkę na naszą stronę tuż przy siatce. 9:6 Miała szczęście Łukasik, bo żadna z Włoszek nie zdążyła z asekuracją. 8:6 Degradi obiła nasz blok. 8:5 Dobra odpowiedź Lubian z prawej strony. 8:4 Łukasik skutecznie po skosie, Włoszka tego nie obroniła! 7:4 Tym razem Antropowa się nie pomyliła. 7:3 Witkowska wykorzystuje przechodzącą piłkę! 6:3 Antropowa w siatkę! 5:3 Niestety psujemy serwis. 5:2 Skutecznie Czyrniańska po skosie! 4:2 Dobry skrót Wołosz, ale Antropowa odpowiedziała udanie. 4:1 STYSIAK TRAFIA W BOISKOOOOO! 3:1 Blokujemy Syllę! 1:1 Stysiak nie dała sobie rady w obronie. 1:0 Gramy dalej i od razu wychodzimy na prowadzenie! 25:23 CZYRNIAŃSKA OBIŁA PALCE WŁOSZEK, PROWADZIMY Z WŁOSZKAMI, CO ZA EMOCJEEEEEEEE!!! 24:23 Doskonała odpowiedź Stysiak na swój wcześniejszy błąd! 23:23 Stysiak w siatkę... 23:22 BLOK, CZTERY DOTKNIĘCIA I OBEJMUJEMY PROWADZENIE! 22:22 Łukasik kapitanie obija blok i wyrównujemy! 21:22 Lubian skutecznie w pierwsze tempo. 21:21 SYLLA ZATRZYMANA, MAMY REMIS! 20:21 Danesi też się pomyliła. 19:21 Czyrniańska zaserwowała w aut. 19:20 KORNELUK BLOKUJE, ŁAPIEMY KONTAKT! 18:20 Atomowy atak Stysiak. 17:20 Antropowa kończy akcję. 17:19 Czyrniańska skutecznie obiła blok. 16:19 Witkowska posłała balon w aut. 16:18 Lubian nie trafiła w boisko przy zagrywce. 15:18 I jeszcze raz Pietrini... 15:17 Pietrini skończyła skutecznie po skosie. 15:16 Nasza atakująca uderzyła po bloku i mamy punkt. 14:16 Stysiak też psuje serwis. 14:15 „Czapa” Witkowskiej na Antropowej! 13:15 Minimalnie pomyliła się Korneluk przy zagrywce. 13:14 Stysiak blokuje Syllę! 12:14 Czyrniańska zaserwowała w aut. 12:13 Włoszki oddały nam piłkę i Korneluk to wykorzystała! 11:13 Nasza środkowa zaatakowała nie do obrony. 10:13 Pietrini dobrze po prostej. 10:12 Korneluk skutecznie ze środka! 9:12 Witkowska zaserwowała w siatkę. 9:11 Wołosz wykorzystała przechodzącą piłkę. 8:11 Stysiak broni, Łukasik karci Włoszki! 7:11 Stysiak kapitalnie ze środka. 6:11 Czyrniańska z autowym atakiem. 6:10 Poprawiła się Łukasik w ataku. 5:10 Tym razem Pietrini nie pomyliła się w kontrze. 5:9 Łukasik nie wykorzystała kontry. Trafiła w aut. 5:8 Trzy próby Polek nieudane, ale za czwartym Stysiak nie zawiodła. 4:8 Antropowa trafiła w taśmę, ale piłka spadła po naszej stronie. 4:7 Wołosz nie doskoczyła do piłki odbitej od naszych rąk. 4:6 Uff. Trudne przyjęcie, ale Łukasik udanie obiła blok. 3:6 Przeszła Łukasik pod siatkę. Strata punktu. 3:5 Sylla skutecznie z lewej flanki. 3:4 Stysiak obiła blok, jest punkt dla nas. 2:4 I jeszcze jedno złe przyjęcie... 2:3 Danesi się nie pomyliła. 2:2 Fatalne rozegranie przez Łukasik. Polki skarcone. 2:1 Korneluk zatrzymuje rywalkę! 1:1 I jest szybka odpowiedź Biało-Czerwonych. 0:1 Antropowa blokuje Czyrniańską. GRAMY DALEJ! 26:24 JEST DOTKNIĘCIE SIATKI, WYGRYWAMY DRUGI SET! 25:24 Stysiak ma punkt po bloku! 24:24 Jeszcze broni się Italia. 24:23 Włoszki oddały nam piłkę za darmo, Czyrniańska to wykorzystała! 23:23 Stysiak skutecznie kontruje i mamy remis! 22:23 Włoszki psują serwis. 21:23 Pietrini się nie myli. 21:22 Jurczyk ma punkt ze środka po bardzo długiej akcji. 20:22 Jeszcze raz dobrze zaatakowała Lubian. 20:21 Antropowa w aut przy zagrywce. 19:21 Lubian przebiła się środkiem. 19:20 Blok na Sylli! 18:20 Czyrniańska została zablokowana na lewyms krzydle. 18:19 Stysiak popisała się dobrym atakiem. 17:19 Fatalna komunikacja. Korneluk niepotrzebnie dotknęła piłkę i przyblokowała koleżankę. 17:18 Dobrze zagrały Polki na taśmie. Antropowa dotknęła piłkę dwukrotnie. 16:18 Polki musiały oddać piłkę za darmo, a Pietrini się nie pomyliła. Przerwa dla Polek. 16:17 Stysiak również została zatrzymana. 16:16 Różański zablokowana i mamy remis. 16:15 Łukasik przestrzeliła daleko w aut. 16:14 Lubian w siatkę! 15:14 Stysiak popsuła zagrywkę. 15:13 Antropowa w aut. 14:13 Pietrini wykorzystała kontrę. 14:12 Wołosz nie zatrzymała Antropowej. 14:11 Łukasik szukała blok i go znalazła! Czas dla Italii. 13:11 ŁUKASIK SKUTECZNIE BLOKUJE! 12:11 Dobry serwis Korneluk, piłka przechodzi na naszą stronę i Jurczyk to wykorzystuje. 11:11 Znakomita kontra Stysiak z prawej strony. 10:11 Korneluk nie dała rady uratować piłki po bloku Stysiak. 10:10 Przekroczenie linii trzeciego metra przez Pietrini, mamy remis! 9:10 Tym razem Sylla nie trafiła w boisko. 8:10 Sylla obiła nam blok. 8:9 Stysiak trafiła po prostej. 7:9 Łukasik źle przyjęła zagrywkę. 7:8 Antropowa znowu wykorzystuje nasz blok. 7:7 Jurczyk kończy bardzo długą akcję. Co za ulga! 6:7 Danesi udanie skończyła akcję ze środka. 6:6 Wołosz do Różański i wygrywamy kontrę. 5:6 Łukasik skutecznie obiła blok. 4:6 Italia miała rację. Jednak punkt dla niej. Challenge dla Włoszek. 5:5 Antropowa bije w aut. 4:5 Atakująca też trafia w siatkę. 4:4 Stysiak wyrównuje. 3:4 Korneluk w siatkę. 3:3 Antropowa oddała nam punkt. 2:3 Różański serwuje w aut. 2:2 Stysiak obiła blok. 1:2 Sylla się nie pomyliła. 1:1 Pietrini zmarnowała serwis. 0:1 Zaczynamy drugi set od błędu Jurczyk przy zagrywce. GRAMY DALEJ! 15:25 Koniec pierwszego seta. Zatrzymana Jurczyk. 15:24 Gałkowska trafiona przez rywalkę. 15:23 Czyrniańska obiła blok. 14:23 Tracimy punkt po fatalnym przyjęciu. 14:22 Czyrniańska zblokowana. 14:21 Gałkowska pomyliła się z prawej strony. 14:20 I jeszcze raz Antropowa skuteczna po bloku. 14:19 Nie ma mowy o dotknięciu. Biało-Czerwone miały rację. Bierzemy challenge. Czy było dotknięcie przez Polki w bloku? 13:19 Różański obiła blok i mamy punkt. 12:19 Blok Polek i piłka na aucie. 12:18 Korneluk wreszcie się przełamała na środku. 11:18 Sylla znowu wykorzystała ręce Polek i zdobyła punkt. 11:17 Różański skutecznie. 10:17 Antropowa po bloku. 10:16 Czyrniańska przebiła się przez mur. 9:16 Antropowa ustrzeliła jedną z Polek. Punkt dla Italii. 9:15 Czyrniańska nie kończy, ale Sylla uderzyła w aut. 8:15 Łukasik znów zablokowana. 8:14 Bosio zepsuła zagrywkę. 7:14 Różański w aut. Jeszcze jedna przerwa dla Polek. 7:13 Złe przyjęcie, słabe rozegranie i Włoszki kontrują. 7:12 Antropowa po palcach Polek. 7:11 Łukasik zatrzymana. Przerwa dla Stefano Lavariniego. 7:10 Włoszki skuteczne w bloku. 7:9 Petrini ma punkt po bloku. 7:8 Italia też psuje zagrywkę. 6:8 Fatalny serwis rozgrywającej. 6:7 Włoszki psują zagrywkę. 5:7 Lubian się nie pomyliła. 5:6 Stenzel kontrolowała lot piłki, która spadła w aut. Dobra decyzja. 4:6 Potężny atak Antropowej. 4:5 Różański po bloku! 3:5 Jurczyk uruchomiona i mamy punkt. 2:5 Antropowa po rękach jednej z naszych siatkarek. 2:4 Stysiak się rehabilituje. 1:4 Łukasik zablokowana... 1:3 Trzeci atak Stysiak w tym meczu i aut. 1:2 Tym razem nasza atakująca nie trafiła w ręce rywalek. 1:1 Stysiak odpowiada skutecznie. 0:1 Trzy razy nie zakończyliśmy akcji i zostaliśmy za to skarceni. GRAMY! 20:28 Czas na hymny. 20:26 Wyjściowy skład reprezentacji Polski na mecz z Włoszkami:



Polskie siatkarki pod lupą Jekateriny Antropowej. Wymieniła dwa nazwiska 20:10 Stefano Lavarini w TVP Sport: Spodziewam się, że Włoszki dadzą się z siebie maksimum, ale to tak samo jak my. Skoro to spotkanie decyduje, kto awansuje bezpośrednio na igrzyska olimpijskie, to spodziewam się zaciętej walki. 20:07 Sebastian Świderski zapowiedział w studio TVP Sport jedną zmianę w wyjściowym składzie – Olivia Różański zacznie zamiast Martyny Czyrniańskiej. 19:59 Jedna z drużyn wywalczyła już awans na igrzyska olimpijskie. A to oznacza, że Polki muszą wygrać z Włoszkami.



twitter.com 19:00 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Włochy. Starcie to zadecyduje o tym, czy Biało-Czerwone awansują na igrzyska olimpijskie. Początek starcia o 20:30, bądźcie z nami!

Przed nami ostatni mecz reprezentacji Polski w walce o awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. W czubie tabeli naszej grupy jest spory ścisk, dlatego wszystko rozstrzygnie się w tym starciu. Dotychczas drużyna kierowana przez Stefano Lavariniego wygrała pięć z sześciu potyczek. Jedyne potknięcie Biało-Czerwone zaliczyły z Tajlandią. Na kolejne nie mogę sobie pozwolić, choć o wygraną może być ekstremalnie trudno.

Margines błędu już bowiem nie istnieje. Aby nie musieć oglądać się na ranking FIVB, z którego też można dostać się na Paryż 2024, trzeba wygrać z Włoszkami. Italia to jednak jedna z najlepszych ekip Starego Kontynentu. W kwalifikacjach zespół ten przegrał zaledwie raz – z Amerykankami. Z drugiej strony pocieszeniem dla Polek może być fakt, że gdy ostatnio mierzyły się z Włoszkami, udało im się wygrać 3:1. Miało to miejsce w tegorocznej edycji Ligi Narodów, w której to nasze siatkarki zdobyły brązowe medale.

Wyniki reprezentacji Polski w kwalifikacjach igrzysk olimpijskich

Polska – Słowenia (3:0 – 25:18, 25:15, 25:22)

Polska – Korea Południowa (3:1 – 25:22, 24:26, 25:21, 25:9)

Polska – Kolumbia (3:0 – 25:21, 25:21, 25:13)

Polska – Tajlandia (2:3 – 18:25, 25:7, 22:25, 25:23, 12:15)

Polska – Niemcy (3:2 – 20:25, 27:25, 25:21, 22:25, 15:12)

Polska – Stany Zjednoczone (3:1 – 27:25, 16:25, 25:23, 25:16)

Skład reprezentacji Polski na kwalifikacje igrzysk olimpijskich

Rozgrywające: Joanna Wołosz, Katarzyna Wenerska

Środkowe: Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Joanna Pacak, Kamila Witkowska

Atakujące: Monika Gałkowska, Magdalena Stysiak

Przyjmujące: Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Olivia Różański, Weronika Szlagowska

Libero: Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska

Polskie siatkarki pod lupą Jekateriny Antropowej. Wymieniła dwa nazwiska

