Michał Winiarski triumfuje w drodze na igrzyska w Paryżu. Ależ to było zwycięstwo!

Wielki sukces na koncie siatkarzy reprezentacji Niemiec. Zespół prowadzony przez trenera Michała Winiarskiego odniósł duży sukces, wygrywając 3:1 z Brazylią podczas turnieju kwalifikacyjnego do IO 2024. To duży krok w stronę wyjazdu do Paryża.