11:40 Do Polaków dołączyli Kanadyjczycy. Te dwa zespoły awansowały z turnieju kwalifikacyjnego IO 2024 w Chinach.



Ogromna dramaturgia w turnieju siatkarzy o igrzyska. Trener ZAKSY wyszarpał sukces 10:30 Co najistotniejsze, Polacy są już pewni udziału na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.



twitter.com 10:20 Dzień dobry. Witamy serdecznie w relacji LIVE z ostatniego pojedynku tego sezonu reprezentacyjnego w wykonaniu Biało-Czerwonych. Przypomnijmy, że pojedynek z Chinami rozpocznie się o godzinie 13:30. Zachęcamy do emocjonowania się wspólnie z redakcją sportową Wprost.

Dzień przed zakończeniem turnieju kwalifikacyjnego Polacy zapewnili sobie bilety na olimpijskie zmagania do Paryża. Biało-Czerwoni w Chinach są niepokonani, a odprawili kolejno: Belgów (3:2), Bułgarów (3:0), Kanadyjczyków (3:2), Meksykanów (3:0) i Holendrów (3:1). Do rozegrania Polacy mają jeszcze jedno spotkanie, z gospodarzami turnieju, Chińczykami.

Wiadomo już teraz, że kibiców siatkówki z Polski czeka sporo emocji podczas przyszłorocznego turnieju olimpijskiego. O ile panowie grają w imprezie tego typu regularnie, nieprzerwanie od 2004 roku, to w takich zmaganiach ponownie zobaczymy również polskie siatkarki. Biało-Czerwone na igrzyska pojadą po 16 latach przerwy, czyli od IO 2008 w Pekinie.

Relacja na żywo: Chiny – Polska

Warto zaznaczyć, że sześć wygranych spotkań w Chinach składa się łącznie na aż 23 zwycięstwa z rzędu w 2023 roku. Biało-Czerwoni przeszli w imponującym stylu przez niemal całą Ligę Narodów, następnie poprawili mistrzowskim tytułem w walce o prymat na Starym Kontynencie, żeby na koniec świetnie prezentować się w walce o igrzyska. Co więcej, będąc zespołem niepokonanym, sięgając po upragnione bilety na przyszłoroczny turniej (2024) w stolicy Francji.

W ostatnim pojedynku turnieju w Chinach trener Nikola Grbić zapewne postawi na rezerwowych graczy. Najistotniejsze będzie to, żeby w zdrowiu zakończyć pojedynek i obrać kierunek na zasłużony, choć krótki, odpoczynek przed startem rozgrywek klubowych.

Mecze Polaków w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich – terminarz

Polska 3:2 Belgia (sobota, 30 września)

Polska 3:0 Bułgaria (niedziela, 1 października)

Polska 3:2 Kanada (wtorek, 3 października, g. 10:00)

Polska 3:0 Meksyk (środa, 4 października, g. 10:00)

Polska 3:1 Argentyna (piątek, 6 października, g. 10:00)

Polska 3:1 Holandia (sobota, 7 października, g. 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października, g. 13:30)

Czytaj też:

Nikola Grbić po awansie na igrzyska przemówił po polsku. Piękny ukłon selekcjoneraCzytaj też:

Aleksander Śliwka z prezentem dla Bartosza Kurka. Po tym poznaje się wielkich mistrzów