Tego nauczył się o sobie Nikola Grbić. Trener siatkarzy zdradził tajemnicę

Nikola Grbić zanotował perfekcyjny sezon w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Siatkarze najpierw wygrali Ligę Narodów w Gdańsku, później mistrzostwo Europy we Włoszech, a na koniec turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Xi’an. Biało-Czerwoni mogą być zadowoleni z własnej formy oraz z tego jak poradzili sobie fizycznie z wymagającymi wyzwaniami.

Nikola Grbić pewny siebie

Polacy rozegrali 40 spotkań, co biorąc pod uwagę fakt małej przerwy przed początkiem sezonu, mocno wyeksploatowało organizmy zawodników. Sam Grbić też musiał się mocno napracować. W przeciwieństwie do większości trenerów na świecie, towarzyszył mu kłopot bogactwa na pozycjach, szczególnie na przyjęciu. Mimo to jego wizja zdała egzamin, a on sam z wielkim spokojem może szykować się na następny sezon.

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o wypowiedzi Kamila Semeniuka, który zdradził, że Grbić zadał siatkarzom prace domowe na sezon klubowy. Sam selekcjoner również pokusił się o analizę swoich działań. Gdy w rozmowie dla sport.pl Serb został zapytany o nowe rzeczy, których nauczył się w ostatnim sezonie, ten z dużą pewnością siebie stwierdził, że uważa się za dobrego trenera, a miniony sezon go w tym utwierdził. Cały czas jednak stara się zachować pokorę i poprawiać błędy.

– Uważam, że jestem dobrym trenerem. A jako dobry trener wiele rzeczy robisz dobrze. To nie tak, że teraz mam listę rzeczy do poprawy. Jeśli się poprawię, to będą to drobne elementy, mały krok naprzód – powiedział Grbić. – Chciałbym tu zaznaczyć, że kiedy mówię o sobie, że jestem dobrym trenerem, to nie tak, że myślę, że jestem niesamowity. Nie jestem zarozumiałym du***m. Jestem po prostu pewny, że wykonuję dobrze swoją pracę. Ale jestem też facetem, który zawsze stara się być lepszy – dodał serbski trener.

Polacy powalczą na igrzyskach w Paryżu

Turniej olimpijski siatkarzy odbędzie się w dniach 27 lipca – 11 sierpnia 2024 roku. Podczas ostatnich igrzysk w Tokio Polacy odpadli w ćwierćfinale.

