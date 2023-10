Nikola Grbić zadziwił siatkarzy. Zadał im pracę domową na kolejny sezon

Reprezentanci Polski zaliczyli fenomenalny sezon reprezentacyjny 2023. Siatkarze okazali się najlepsi w Lidze Narodów, mistrzostwach oraz turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Żadne z zadań nie było proste do wykonania, lecz Biało-Czerwoni przezwyciężyli nie tylko rywali, ale także fizyczne trudy sezonu.

Nikola Grbić zadał pracę domową siatkarzom

Polscy siatkarze rozegrali w sezonie reprezentacyjnym 40 spotkań, z czego aż 31 było oficjalnymi starciami o punkty do rankingu FIVB. Zawodnicy Grbicia nie mieli długiego odpoczynku. Po VNL otrzymali kilka dni wolnego, po EuroVolley także. Nie pozwoliło im to na dobrą regenerację organizmów, przez co turniej kwalifikacyjny w Xi’an minął nie tylko pod znakiem walki z rywalami, ale także z obciążeniami poprzednich miesięcy.

Po powrocie do kraju Polacy mogli liczyć na miłe powitanie kibiców. Pomimo zmęczenia lotem znaleźli czas na zdjęcia z fanami, a także na rozmowy z mediami. W rozmowie dla TVP Sport Kamil Semeniuk odwołał się do przyszłego sezonu. Stwierdził, że pomimo świetnych wyników kadra nie może spocząć na laurach. Dodał także, że każdy z siatkarzy otrzymał od Nikoli Grbicia pracę domową, by jeszcze lepiej wejść w sezon 2024.

– Nie jesteśmy idealni. Każdy potrafi grać jeszcze lepiej. W siatkówce jest wiele elementów do skorygowania. W kolejnym reprezentacyjnym sezonie postaramy się pokazać lepszą siatkówkę. Trener Grbić po turnieju kwalifikacyjnym w Chinach każdemu z nas dał notatki i pracę domową do odrobienia w sezonie klubowym. Chce, żebyśmy wrócili do kadry jako jeszcze pewniejsi zawodnicy. Sam awans do igrzysk to nie wszystko. W Paryżu powinniśmy pokazać się z jak najlepszej strony – powiedział Semeniuk.

Reprezentacja Polski siatkarzy powalczy na igrzyskach

Turniej olimpijski siatkarzy odbędzie się w dniach 27 lipca – 11 sierpnia 2024 roku w Paryżu. Oprócz Polaków kwalifikację zapewnili sobie także Amerykanie, Niemcy, Brazylijczycy, Kanadyjczycy, Japończycy i Francuzi (jako gospodarz igrzysk).

