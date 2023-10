Ekspert wskazał, kto zdobędzie mistrzostwo Polski. Jest dwóch pretendentów

20 października to dzień, na który czekali wszyscy fajni polskiej siatkówki. Właśnie w ten piątkowy wieczór siatkarze wrócą do rywalizacji, tym razem jednak w wydaniu klubowym. Startują bowiem jedne z najsilniejszych rozgrywek na świecie, a mianowicie nasza rodzima PlusLiga. Z tej okazji kilka słów poświęcił jej Łukasz Kadziewicz na łamach „Przeglądu Sportowego”. Były reprezentant Polski a obecnie dziennikarz wskazał, kto jego zdaniem ma największe szanse na zdobycie mistrzostwa kraju.

Łukasz Kadziewicz mówi, to wygra PlusLigę

Ekspert stwierdził, iż jest kilka zespołów, które podejdą do sezonu 2023/24 z dużymi ambicjami, a w tym gronie wyróżnił Asseco Resovię oraz Aluron CMC Wartę Zawiercie. Druga z tych ekip prowadzona jest przez Michała Winiarskiego, który niedawno osiągnął wielki sukces z reprezentacją Niemiec, kwalifikując się na igrzyska olimpijskie. Do tego do zespołu ze Śląska dołączył Mateusz Bieniek, czyli jeden z najlepszych środkowych świata. Na Podkarpaciu natomiast furorę mają robić Fabian Drzyzga i Stephen Boyer.

Łukasz Kadziewicz nie widzi jednak w tych klubach pretendentów do zdobycia mistrzostwa Polski. Według niego letnie okienko transferowe sprawiło, że w PlusLidze utrzymał się status quo, a w związku z tym po kolejny sukces sięgnie któraś z drużyn walczących o najwyższe laury również w poprzednich rozgrywkach. „Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to drużyny z największym potencjałem. Zdecydowani faworyci do złotego medalu ligi, wygrania Pucharu i Superpucharu Polski oraz powalczenia o końcowy sukces na międzynarodowym podwórku” – czytamy w felietonie.

ZAKSA rozpocznie sezon od wielkiego hitu, ponieważ zmierzy się z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Następnie przyjdzie jej zagrać PSG Stalą Nysa oraz Indykpol AZS-em Olsztyn. Jastrzębski Węgiel natomiast w pierwszej kolejce pojedzie do Nysy, później u siebie przyjmie olsztynian, a następnie spotka się z beniaminkiem, czyli Exact Systems Hermapol Częstochowa.

