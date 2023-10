Vital Heynen zagra przeciwko kadrze Grbicia? Może wrócić do męskiej siatkówki

Vital Heynen to wciąż mocno popularna postać w Polsce. Podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Łodzi Belg mógł cieszyć się sporym zainteresowaniem, większym niż którakolwiek z jego zawodniczek. Chętnie udzielał wywiadów i pozował do zdjęć. Choć na co dzień pracuje poza granicami kraju, to nadal wspomina się go z wielkim sentymentem.

Vital Heynen może wrócić do męskiej siatkówki

Mistrzowi świata sprzed pięciu lat nie udało się z Niemkami odnieść sukcesu w tym roku. Odpadł w ćwierćfinale Ligi Narodów i 1/8 finału mistrzostw Europy ulegając zespołowi Stefano Lavariniego. Również podczas kwalifikacji olimpijskich zachodnie sąsiadki musiał uznać wyższość Polek, które finalnie zakwalifikowały się na turniej w Paryżu.

Heynen cały czas pozostaje trenerem Niemek, które mogą próbować walki o igrzyska poprzez ranking. Jest to jednak bardzo trudne zadanie. Belg zgłosił się jednak do rekrutacji na stanowisko selekcjonera męskiej kadry Iranu, jednej z najlepszych ekip świata, która w ostatnich miesiącach znalazła się w kryzysie. Przez to stanowisko opuścił Behrouz Ataei, a irańska federacja rozpoczęła casting.

Oprócz Belga na wąskiej liście kandydatów na trenera są także Peyman Akbari i Saeid Marouf (legenda kadry Iranu), Roberto Piazza (wciąż aktualny trener Holendrów) i Gianlorenzo Blengini oraz Władimir Alekno. Ten ostatni jeszcze niedawno pracował z Irańczykami. Okres jego pracy związany był między innymi z konfliktami z siatkarzami.

Iran walczy o igrzyska olimpijskie

Iran nie zakwalifikował się do igrzysk olimpijskich przez turniej kwalifikacyjny. Może próbować walczyć o przepustkę do Paryża poprzez przyszłoroczny VNL. To oznacza potencjalną grę przeciwko kadrze Nikoli Grbicia. W rankingu FIVB zespół z Bliskiego Wschodu zajmuje piętnaste miejsce.

Najlepsze siatkarskie kluby Polski mogą zagrać na Narodowym. Zaskakujące wieści

