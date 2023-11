Zaskakujące stwierdzenie polskiego siatkarza. Wskazał jedną z najlepszych drużyn

Ten sezon PlusLigi jest bardzo nieprzewidywalny. Głównie dlatego, że wiele klubów zmaga się z problemami kadrowymi, spowodowanymi kontuzjami. Dość niespodziewanie wciąż na czele utrzymuje się Trefl Gdańsk, a po triumfie z PGE GiEK Skrą Bełchatów we wtorkowy wieczór, nawet udało im się wdrapać na szczyt tabeli PlusLigi.

Zaskakujące stwierdzenie siatkarza. Wskazał najlepszą drużynę

Przed sezonem prezes Trefla Gdańsk Dariusz Gadomski na łamach "Dziennika Bałtyckiego" informował, iż największą siłą jego drużyny będzie fakt, iż udało się utrzymać dużą część składu – 12 zawodników. Do trójmiejskiego klubu doczepiona jest łatka, że dostarcza świetnych zawodników najbogatszym klubom PlusLigi. Świadczyć może o tym nawet transfer Luke'a Perry'ego, który po sezonie trafił do Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Po ostatnim triumfie ze Skrą siatkarze Trefla Gdańsk nabrali sporej pewności siebie. Karol Urbanowicz, który gra na pozycji środkowego podzielił się swoim przemyśleniem nt. zespołu. – Po meczu w Bełchatowie mam takie przemyślenia, że wszyscy z naszej drużyny podążamy w jednym kierunku. Myślę, że to jest bardzo mocny argument dla nas, jeżeli chodzi o wygrywanie spotkań. Mamy wspaniałą atmosferę, wspaniałych zawodników, jedną z najlepszych drużyn i to pokazują dotychczasowe wyniki – stwierdził.

– W sobotę spodziewam się przede wszystkim wielu kibiców na trybunach, którzy nas wesprą i poniosą do zwycięstwa. Z naszej strony mogę zapewnić, że będziemy walczyć o każdą piłkę i o to, aby punkty zostały w Gdańsku – dodał.

Siatkarze Trefla Gdańsk będą mieli okazję do udowodnienia tych słów

Te słowa zawodnicy będą mogli potwierdzić w meczach z najlepszymi drużynami PlusLigi. Weryfikacja tego stwierdzenia nastąpi nawet szybciej niż się wydaje, bo już w sobotę 18 listopada gdańszczanie zagrają z Projektem Warszawa, który – podobnie jak oni – notuje bardzo dobrą passę od początku sezonu.

– Spodziewamy się bardzo ciężkiego spotkania. Projekt gra równo w każdym elemencie. Trzeba będzie bardzo mocno postawić się im, żeby wyciągnąć punkty. W sobotę chcemy zaprezentować jak najlepszą siatkówkę i mam nadzieję, że to my zakończymy to spotkanie zwycięsko – powiedział Mikołaj Sawicki.

